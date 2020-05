Maszkadagolókat tesznek ki II. kerületi játszóterekre

Korlátozott számban ugyan, de a hét közepétől újra fogad látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Szerdától újra látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol azonban egyelőre korlátozzák a maximális napi látogatószámot és további óvintézkedésekkel is igyekeznek megakadályozni a koronavírus terjedését.

- A kijárási korlátozások feloldását követően, hatvanhat nap után újranyíló állatkert egyelőre naponta legfeljebb 2500 jegyet értékesít, kizárólag online elővételben, hogy elkerülhető legyen a jegypénztárak előtti sorban állás - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

Mint a közlemény kiemeli, a bevezetett óvintézkedésekre egyrészt a látogatók egészségének védelmében van szükség, de szempont az is, hogy az állatkerti állatok is fokozatosan szokhassanak hozzá a nagyközönség újbóli jelenlétéhez. A szerdai újranyitást követően a beltéri bemutatóhelyek, állatházak és más beltéri létesítmények átmenetileg még zárva tartanak. Nem nyit meg az állatkert Holnemvolt Vár nevű zónájának teljes területe sem, mert az itt lévő bemutatóhelyek, köztük például az állatsimogató, olyan jellegűek, ahol indokolt a fokozott elővigyázatosság. Egyelőre elmaradnak a látványetetések, állattréningek és más, időpontra meghirdetett olyan közönségprogramok is, ahol egy időben nagyszámú látogató gyűlne össze ugyanazon állat férőhelyénél. Az állatkert területén működő vendéglátóhelyek a másutt is érvényes szabályok szerint működnek majd, ám a főbejáratnál a csomagmegőrzés higiéniai okokból, átmenetileg szünetel. Mint a közlemény hangsúlyozza, a Budapesti Állatkertben az elővigyázatosságból bevezetett korlátozások mellett is bőven van látnivaló. A hazai állatkertek közül itt látható a legtöbb féle állat, ráadásul számos kölyök és fióka cseperedik most a kert területén. Egy részük, például az ázsiai vadkutya-kölykök, a feketehattyú-fiókák vagy a kis pelikánok az elmúlt két hónapban születtek, de a február végén világra jött kistapírt is csak az interneten közzétett kisfilmeken láthatta eddig a közönség. Ahhoz, hogy az állatkert a koronavírus szempontjából biztonságos terület maradhasson, az intézmény azt kéri, hogy aki betegség tüneteit észleli magán, halassza későbbre a látogatást. Az állatkert területén javasolt a szájmaszk viselése, továbbá a gyakori és alapos kézmosás, a mosdóknál, kézmosóhelyeknél elhelyezett fertőtlenítő folyadékok utánpótlásáról ezért folyamatosan gondoskodnak.

A szokásosnál is nagyobb nyomatékkal kéri az állatkert, hogy az állatokat a látogatók semmivel se etessék, még zoo csemegével sem, amelyet ezért nem is árusítanak.

Az intézmény legfrissebb intézkedéseiről a www.zoobudapest.com/ujranyitas honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.