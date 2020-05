Bakondi: A kormány nem fogadja el a tranzitzónákról hozott luxemburgi ítéletet

Az ellenzék szerint a kormány a munkájukat vesztett embereket, a kormány szerint az ellenzék az egészségügyet nézi le.

Mellár Tamás kezdte a napirend előtti felszólalások sorát az Országgyűlésben, a Párbeszéd frakció tagja azt kérte számon a kormánytól, hogy mikor vezetik be a 13. havi nyugdíjat. A Miniszterelnökség államtitkára, Orbán Balázs válaszában a közgazdász egy 2017-es nyilatkozatát idézte, amiben a 13. havi nyugdíj ellen érvel, majd azt mondta Mellár Tamásnak: „Szégyellje magát, képviselő úr!”. Az LMP részéről Hohn Krisztina arról beszélt, most, hogy a járvány után újraindul a normális kórházi ellátás, fontos lenne levonni az elmúlt hetek tanulságait, például azt, elég információt kaptak-e a kórházigazgatók arról, hogy hogyan, milyen szempontok alapján kellett betegeket hazaküldeniük, van-e bárkinek tudomása arról, hogy minden hazaküldött beteget megfelelően láttak el, hogyan, mikor kerülhet vissza majd akinek erre szüksége van. Fontos lenne azt is tudni, hogy valóban jön-e egy nagy reform az egészségügyben, amiről kormánykörökből hallani lehet, mennyire nőtt meg a várólista és ezt hogy tudja az ellátórendszer kezelni. Ha jön a járvány második hulláma, ismét több ezer ágyat kell felszabadítani? Rétvári Bence, az EMMI államtitkára válaszában arról beszélt, a magyar egészségügy jól teljesített, majd az ellenzéket kezdte szidni, amiért „lesajnálta” az ellátórendszert. A kormány 15-ről 55 milliárd forintra emelte a házi gondozásra fordítható támogatások összegét. A kabinet számol második hullámmal, emiatt lélegeztetőgépek és egyéb védőfelszerelések gyártásában önellátásra próbál készülni az ország, az egészségügyben pedig hosszú időre járványügyi helyzetre kell berendezkedni. Arató Gergely a DK-részéről azt mondta, a kormányzati sikerpropagandához képest a környező országokban töredéke az áldozatok száma egy millió lakosra vetítve. – Ez azoknak a hibája, akik hagyták lerohadni az egészségügyet – mondta. Eközben milliárdok jutnak vadászati kiállításra, eucharisztikus kongresszusra, a haveroknak kikötőfejlesztésre. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta, a környező országokban is vannak bőven, ahol többen haltak meg egy millió főre lebontva. Egyébként pedig az előző kormányok szórták a pénzt, a 2008-as válságot pedig megszorításokkal kezelték. Majd letagadta, hogy bármely szervezet plusz költségvetési forrást kapna. Szakács László (MSZP) arról beszélt, ahhoz képest, hogy a kormány azt hangoztatja, „nem adósodunk el”, Paksot orosz, a Budapest-Belgrád vasutat kínai hitelből építjük, a gazdaság pedig a német multicégeknek van kiszolgáltatva. A „történelem legnagyobb gazdaságmentő csomagja”, amiről Orbán Viktor beszélt, soha nem került nyilvánosságra, már Orbán Viktor és Palkovics László is egyre kevesebbet beszél ezekről, kerüli a nyilvánosságot. Ma már a kormány azt sem tudja, hány munkanélküli van, azt pedig főleg nem, mi legyen velük. Hazugság, hogy az ellenzék segélyt akar adni az embereknek, de a most munkájukat vesztett embereket meg kell segíteni. Majd azt kérte a kormánytól, nevezze meg, pontosan hogyan teremtenek munkát az állásukat veszítőknek. Tállai András a kormány által bevezetett adó és járulékkönnyítésekről beszélt válaszában. Dudás Róbert (Jobbik) az önkormányzatokat érintő kormányzati jogkorlátozásokat bírálta. Szerinte a kormányt nem érdekli az önkormányzatiság, csak politikai, gazdasági oldalról foglalkoznak a kérdéssel. Majd feltette a kérdést, el akarja-e venni a megyei jogú várások vagy a kistelepülések iparűzési adóját. Pogácsás Tibor belügyi államtitkár reagálásában azt mondta, 2002 óta folyamatosan fosztották ki az önkormányzatokat, 2004-2009 között 2300 milliárd forintot vont el a költségvetés a helyhatóságoktól még az Állami Számvevőszék szerint is. Majd nem válaszolt a feltett kérdésre. Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, le kell vonni a krízis tanulságait. – A kezelés rendben volt, a lakosság fegyelmezett volt, az ellenzék hozta a formáját, jó hangosan bekiabált a pálya széléről – mondta. Szijjártó Péter válaszában a keleti nyitást dicsérte. Csöbör Katalin (Fidesz) arról beszélt, 2010-ben ezekben a napokban választókörzetében, Borsod megyében az utóbbi évek legnagyobb árvize pusztított, de Orbán Viktor akkor is jelen volt látogatásaival, mint most a kórházlátogatásokkal a vírus idején. A jelenlegi kormány is megad minden segítséget mindenkinek, a határokon túl is. Majd arról beszélt, „Európa országai az önfeladás felé haladnak”. Szijjártó Péter külügyminiszter válaszában azt mondta, a kormány minden szomszédos országgal jó viszonyra törekszik.