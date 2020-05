„Semmiből semmibe” – Elfogadták a Belgrád-Budapest vasútról szóló törvényt

A szakszervezet szerint megalázó helyzetbe kerültek az óvodai dolgozók, a polgármester a munkahelyek védelmére hivatkozik.

Április 16-tól részmunkaidős, napi négy órás foglalkoztatásban alapbérüknek csak a felét kapják meg a komáromi óvodákban dolgozó óvodapedagógusok – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Az érdekképviselet szerint az önkormányzat mellőzte az egyeztetést, az óvodai dolgozók közalkalmazotti kinevezését mégis „közös megegyezéssel” módosították részmunkaidősre. A PSZ megyei szervezetének elnöke, Szatmári Márta lapunknak azt mondta: a kinevezéseket a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva módosították, ám ez a tény a dokumentumban nem szerepel. Egy óvónő kivételével mindenki aláírta, mert nem akarták elveszíteni munkahelyüket. Szatmári Márta szerint megalázó helyzetbe kerültek az óvodai dolgozók, miközben többen a járvány idején is gyermekfelügyeletet vállaltak, a védekezésben is segítenek; maszkokat varrnak, takarítják, fertőtlenítik az intézményeket. – Az én alapbérem most bruttó 150 ezer forintra csökkent, ami nagy érvágást jelent – nyilatkozta lapunknak az egyik érintett óvónő. Mint mondta, férje az elmúlt hetekben veszítette el a munkáját, egy kisgyermeket nevelnek, a jövőt tekintve nem túl bizakodók. A dajkák még rosszabbul jártak: egyikük most havi bruttó 69 ezer forintra számíthat. Szatmári Márta hangsúlyozta: ennyi pénzből nem lehet megélni, családot eltartani. Szerinte ez az intézkedés az egész megyében egyedülálló.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy máshol nem próbálkoztak hasonlóval: május elsejétől Ózdon is csökkent az óvónők és a kulturális ágazatban dolgozók fizetése, igaz, nem 50, hanem 25 százalékkal. Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere ezt áprilisban jelentette be, ekkor a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Csuzda Gábor a Facebook-on fakadt ki a döntés ellen, szerinte az ilyen megszorítások elfogadhatatlanok, veszélybe sodorják a várost szolgáló emberek megélhetését. Az Országgyűlésben Orbán Balázs miniszterhelyettes Jakab Péteren, a Jobbik elnökén kérte számon Janiczak Dávid intézkedéseit. Pedig az ellenzéki vezetésű ózdi városvezetés szinte ugyanazokkal az érvekkel indokolta a döntést, mint Komárom kormánypárti polgármestere. Molnár Attila lapunknak úgy nyilatkozott: a megszorításokra azért van szükség, hogy a dolgozók munkahelyét biztosítani tudják akkor is, ha néhány hónap múlva mégis rosszabbra fordulna a helyzet. Komáromban egyszer, 2012 környékén már átéltek egy gazdasági válsághelyzetet a Nokia-gyár bezárásakor, amit sikerült átvészelniük, az akkori tapasztalatokat használják fel most is. Molnár Attila azt is elmondta, a legnagyobb problémát most az jelenti, hogy a cégek kevesebbet termelnek, úgy látják, az iparűzési adóból idén mintegy egymilliárd forinttal kevesebb bevétele lesz az önkormányzatnak – ez körülbelül a harmada a tavalyi összegnek. A megszorítások nemcsak az óvónőket, hanem szinte valamennyi közalkalmazottat, így az önkormányzati képviselőket és őt magát is érintik. Azt ígérte: a kieső béreket még idén, visszamenőlegesen megkaphatja mindenki.