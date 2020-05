Pirruszi diadal Merkel és Macron megállapodása

A CNN agysebész szakkommentátorának, Sanjay Guptának elállt a lélegzete és össze kellett szednie magát, mire meg tudott szólalni.

A FoxNews műsorvezetője, Neil Cavuto figyelmeztette a csatorna zömmel konzervatív nézőit, hogy ki ne próbálják, mert az életükkel játszanak. Donald Trump elnök ugyanis hétfőn kibökte, hogy a koronavírus-fertőzést megelőzendő hidroxi-klorokint szed. „Rengeteg jót hallottam róla… Negyven éves gyógyszer, bajom nem lehet tőle” - érvelt. Csakhogy a kormányzati Gyógyszer- és Élelmiszer-biztonsági Hivatal (DFA) szerint a malária és lupus kezelésére szolgáló szer súlyos szívritmus-zavart okozhat, ezért kizárólag kórházi körülmények között alkalmazható, amúgy pedig nincs tudományos alapja, hogy alkalmas lenne a Covid-19 gyógyítására, még kevésbé a megelőzésére. Trump, aki sokáig csodaszerként állította be a hirdoxi-klorokint, tíz napja kérte meg a Fehér Ház orvosát, hogy írja fel neki a szert. A hamarosan 74. születésnapját köszöntő elnök kissé elhízott és egészségtelen életmódot folytat, amennyire tudni lehet, voltak már szívpanaszai. A Fehér Házban természetesen mindig van orvos, így baj esetén kéznél a segítség. Ugyanez nem áll fenn az átlagemberek esetében. Amikor Trump először kezdett beszélni a hidroxi-klorokin áldásos hatásáról, egy házaspár a hasonló feliratú akvárium-tisztítót szedte be, amitől a férj meghalt, a feleség pedig életveszélyes állapotba került. Az elnök néhány hete azon elmélkedett, hogy nem lehetne-e a felületek tisztítására szolgáló és a vírust gyorsan elpusztító fertőtlenítő-szereket juttatni a szervezetbe. Ezt szerencsére nem próbálta ki és utólag azzal magyarázkodott, hogy csak szarkasztikus akart lenni. A Fehér Ház a meghökkentő hétfői bejelentés után órákon belül gondoskodott róla, hogy a címlapokon hátrébb szoruljon a hír. Trump ultimátumot adott az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO): végleg megvonja a csaknem félmilliárd dolláros amerikai pénzügyi támogatást, amennyiben 30 napon belül nem látja jelét átfogó és az Egyesült Államok érdekeit szolgáló reformnak. Trump fő kifogása az, hogy a WHO túl közel került Kínához, márpedig az utóbbi tehet a világjárványról. Az elnök ezt januárban még másképp látta, akkori internetes bejegyzése szerint Kína sokat és átláthatóan tesz a járvány ellen, amiért mindenekelőtt Hszi Csin-ping elnöknek jár köszönet.