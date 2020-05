Lemondott az első feleségének meggyilkolásával vádolt lesothói miniszterelnök

A több mint három éve hatalmon lévő Thabanétól az őt ért vádak miatt saját pártja és a koalícióban lévő többi politikai erő is megvonta támogatását, és erőteljes nyomást gyakoroltak rá, hogy önként váljon meg tisztségétől.

Lemondott kedden Thomas Thabane lesothói miniszterelnök, akit első feleségének meggyilkolásával vádolnak, s akinek távozásával több hónapos belpolitikai válság zárulhat le az afrikai országban. A 80 éves politikus Thabane parlament által kijelölt utódját, Moeketsi Majoro jelenlegi pénzügyminisztert várhatóan szerdán iktatják be hivatalába. "Arra kérem az egész országot, hogy adja meg utódomnak a lehető legnagyobb segítséget, részemről pedig személyes támogatásomról szeretném biztosítani" - mondta a leköszönő miniszterelnök a lesothói televízióban közvetített beszédében. Motlalentoa Letsosa, a legnagyobb ellenzéki erő, a Demokratikus Kongresszus párt elnökhelyettese bejelentette, hogy pártja csatlakozni fog Majoro új koalíciós kabinetjéhez. A több mint három éve hatalmon lévő Thabanétól az őt ért vádak miatt saját pártja és a koalícióban lévő többi politikai erő is megvonta támogatását, és erőteljes nyomást gyakoroltak rá, hogy önként váljon meg tisztségétől. Thabane azonban mindvégig ellenállt. Ügye a koalíció széthullásához vezetett, miután kiderült, hogy nincs már kellő parlamenti támogatottsága az ország további irányításához. A lesothói kormány dél-afrikai közvetítéssel állapodott meg a helyi pártokkal arról, hogy biztosítják Thomas Thabane "méltóságteljes visszavonulását". A miniszterelnök volt feleségét, az 58 éves Lipolelo Thabanét 2017 nyarán, két nappal Thomas Thabane beiktatása előtt lőtték agyon Maseruban. A gyilkosság miatt február elején a miniszterelnök mostani felesége, Maesaiah Thabane ellen is már vádat emeltek azzal a gyanúval, hogy nyolc bérgyilkost bízott meg a kormányfő volt feleségének meggyilkolásával. Az asszonyt óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Thomas és Maesaiah Thabane tagadta a vádakat.