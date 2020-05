Eltüntette a kormány a gazdaságvédelmi pénzek tizedét

Nehéz a nejlonzacskótól búcsút venni, Orbánék nem is teszik meg.

Egy hétig tényleg azt lehetett hinni, hogy a kormány hajlandó lépéseket tenni a környezetszennyező, egyszer használatos műanyagtermékek visszaszorításáért. A Palkovics László vezette innovációs tárca május 13-én nyújtotta be törvényjavaslatát, ami – az Európai Unió eljárásához hasonlóan - 2021-től betiltotta volna az ilyen anyagból készült nejlonzacskókat, fülpiszkálókat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat.

Május 19-én délután azonban - amikor már csak annyi volt hátra, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadják - az Országgyűlésben bejelentették:

a kormány visszavonta a javaslatot.

Erről kedden este a szocialista Hiller István tett bejelentést a Parlamentben: a politikus, mint a bizottsági vitákat levezető elnök elmondta, hogy kedden az egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatot az előterjesztője visszavonta, így az lekerül a Ház szerdai napirendjéről. A visszavonásról szóló dokumentumot a hvg.hu találta meg: mint írják, a Semjén Zsolt által jegyzett és Kövér László házelnöknek címzett levélben indoklás nélkül csak az áll, hogy: az egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatot a kormány nevében visszavonom. A portál megkereste a javaslatot beterjesztő innovációs tárcát, is ám cikkük megjelenéséig nem kaptak választ a visszavonás okát firtató levelükre.

Nemszeretem feladat volt, meg is szabadultak tőle

Az régóta a köztudatban volt, hogy a kormány, a ritka ügyek egyikeként, követi az Uniót a környezetszennyező műanyagtermékek betiltásában. A Népszava is erről írt , a kukaholdingot felügyelő új hulladékkezelési hivatal felállítása kapcsán.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter múlt heti kormányinfójából azonban sejthető volt, hogy az Orbán-kabinet nem jó szívvel készül a (most vissza is vont) döntésre. Mint fogalmazott azért tiltanák be az egyszer használatos műanyagokat, mert van egy uniós elvárás, “ami azt mondja, hogy 2025-ig 90 százalékkal kell csökkenteni ezeknek a műanyagoknak a felhasználását. Ezért mi is arra kényszerültünk, hogy ezt meghozzuk. Emögött egyébként állnak méltányolható környezetvédelmi szempontok, ezért a döntést a kormány támogatni tudta."