Visszavágta a koronavírusos betegeket kezelő ápolók óradíját a Szent János Kórház

Nem kell fizikai szintfelmérőt teljesíteniük, hanem egy „sima” orvosi alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány birtokában már meg is kezdhetik a hat hónapos kiképzést.

Az idén 3800 munkanélkülit tud a Magyar Honvédség foglalkoztatni speciális önkéntes tartalékosként – mondta kérdésünkre Benkő Tibor honvédelmi miniszter a szentendrei altiszti akadémia sajtónyilvános feladatszabó értekezletén. A kormányzat korábban többször is arról beszélt, hogy a közmunka program és a Magyar Honvédség szívhatja fel a koronavírusjárvány következtében állástalanná lett tömegeket. A miniszter többször is idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait, miszerint „ahány munkahelyet a járványhelyzet tönkretett, legalább annyi munkahelyet teremtünk". Ennek szellemében hozta létre a tárca az eddigi katonai szolgálati jogviszonyok – a hivatásos, szerződéses, illetve az önkéntes tartalékos - mellé a 18 és 50 éves kor közötti munkanélküliek számára kialakított „speciális önkéntes tartalékos szolgálatot”. Ugyan a 3800 álláshely messze eltörpül a munkanélküliek több százezres számához képest, ám kérdésünkre a miniszter leszögezte: amennyiben a program népszerűnek bizonyul, úgy a kormány és a tárca minden bizonnyal a későbbiekben jóval több ilyen státuszt tud majd biztosítani az érdeklődőknek. A programban a belépők egy könnyített felvételi eljáráson esnek át. Nem kell fizikai szintfelmérőt teljesíteniük, hanem egy „sima” orvosi alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány birtokában már meg is kezdhetik a hat hónapos kiképzést. Maga a kiképzési program július elsején indul el az ország 25 pontján. Ennek során a katonaság havi bruttó 161 ezer fizetést ad a programban résztvevőknek, mellette ruházkodási, utazási hozzájárulást kapnak. A programban résztvevők napi nyolc órában egy többfázisos katonai kiképzésen mennek keresztül. Ugyanakkor a hivatásosokhoz és az önkéntes tartalékos kiképzéshez képest különbség, hogy nem kell bennmaradniuk a laktanyában, hanem a nap végén hazamehetnek a családjukhoz. A hat hónapos program végén a résztvevők dönthetnek arról, hogy meghosszabbítják a programot újabb hat hónappal, vagy mint kiképzett tartalékos katonák elhagyják a sereget, de jelentkezhetnek hivatásos állományba is. Igaz, a katonai hivatáshoz kedvet kapóknak ehhez már végig kell csinálniuk a speciális tartalékos önkéntesihez képest jóval szigorúbb fizikai és pszichológiai felvételi alkalmassági vizsgát, csakúgy mint a többi, a honvédséget élethivatásának tekintő jelentkezőnek. Arra a kérdésünkre, hogy pontosan milyen fizikai kondíciót várnak el a jelöltektől, a miniszter úgy fogalmazott: ebben a programban is van egy minimumkövetelmény, ami azért jóval alacsonyabb a többi katonai állományéhoz képest. „A kiképzést úgy kell összeállítani, hogy a fokozatosság elve szerint folyamatosan lehessen terhelni a résztvevőket. Természetesen vannak olyan egészségkárosodások, amelyek fennállása esetén nem tudunk beosztást biztosítani."