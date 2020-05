450 millió embert tiltottak el hirtelenjében a mentolos cigitől

Két nap alatt 166 milliárd forint ment el a gazdaságvédelmi alapól vitaható célokra.

A kormány a válság elején hozott intézkedéssel létrehozta a költségvetés gazdaságvédelmi alapját összesen 1345 milliárd forint értékben. Ám az alapba nem friss pénzt, hanem innen-onnan elvett pénzeket rakott, többek ide került a teljes foglalkoztatási alap a maga 423 milliárd forintjával, de ide pakolták az önkormányzatoktól elvett fejlesztési pénzeket is. A kormányrendelet szerint az alapból munkahely-megtartásra és –teremtésre, kiemelt ágazati programokra (vagyis a kormánynak tetsző költségvetési kiadásokra), vállalkozások- és családok finanszírozásra lehetne fordítani. Az elmúlt pár napban összesen 166 milliárd forintot költött el a kormány, ez a teljes alap 12,2 százaléka. Az első döntés múlt péntek éjszaka került nyilvánosságra, akkor a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal építésre az alapból 82 milliárdot emelt ki, így a költségvetésben már betervezett 63 milliárd forinttal együtt csak az idén 145 milliárd forint megy a projektre. A vasútvonal felújítása belefér a kiemelt gazdasági programokba és a vállalkozások támogatásába is, ugyanis a beruházást „elnyerő” kínai-magyar konzorcium magyar tagja Mészáros Lőrinc érdekeltsége. A sor hétfő éjszaka folytatódott, akkor a kormány további 83 milliárd forinttal könnyített az alapon, a legtöbb pénzt 36 milliárdot a külügyminisztérium kapja határon túli gazdaságfejlesztésre. Az uniós mezőgazdasági támogatások magyar önrészének kifizetésére 25 milliárdot fordítanak – ez sem jelent érdemi gazdaságvédelmi kiadást, hisz ezt amúgy is ki kellene fizetnie a kormánynak. Jut még 11 milliárd a közúthálózat fejlesztésre, 5,5 milliárd különböző költségvetési intézményeknek és 800 millió forint a sportparkok támogatásra. Kifejezetten gazdaságvédelmi kiadásokra 2,9 milliárdot kap a innovációs tárca a hétfőn eldöntött 83 milliárd forintból. A kormány sajátos gazdaságvédelmi kiadásainak ezzel még nincs vége: a kormány a legutóbbi ülésén arról is határozott, hogy támogatja egy új 6000 fős sport és rendezvénycsarnok építését Székesfehérvárott. A kormányhatározatból kitetszik, hogy a beruházást vagy a Modern Városok programból, vagy gazdaságvédelmi intézkedésként fogják finanszíroz, vagyis akár sportcsarnok építés is lehet a jövőben gazdaságvédelmi intézkedés.