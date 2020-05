Müller Cecília: Homokcsere, piktogram, saját kulacs - és az asztalon a fertőzött kórházról szóló jelentés

Napokon belül újra fogadhat betegeket a tatabányai Szent Borbála kórház osztályainak többsége.

Mindenki számára és mielőbb vissza akarjuk adni az életteret a koronavírus-járvány fokozatos lassulásával – jelentette ki szerdán Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szokásos délelőtti tájékoztatóján. A hivatalos kormányzati oldalon minden reggel frissülő aktuális járványügyi adatok ismertetését követően újságírói kérdésre elmondta: a tatabányai Szent Borbála kórházban, ahol a vírus jelentős terjedése (április 27-én egy nap alatt 53 fertőzöttet találtak az állami intézményben – a szerk.) miatt elrendelt felvételi zárlatot akár már csütörtökön vagy a közeli napokban feloldható lesz az osztályok többségén. A kórház ügyében már Müller Cecília asztalán vannak a több eljárásban készített vizsgálati eredmények, amelyek alapján megállapíthatók a jelentős fertőződés okai. Azt a szakember nem tudta megmondani, hogy a járvány által országosan mindenütt érintett idősotthonokban mikor oldhatók fel a korlátozások. Jelenleg 33 intézményben 946 lakó fertőzött, 139-en az ott dolgozók közül kerültek ki. Eddig összesen 130 idősotthonból 110 koronavírustól megbetegedett ember halt meg, viszont 298 fő már meggyógyult, és számuk folyamatosan növekszik.



Indokolt esetben, az idősotthonok vezetői már dönthetnek a felvételi zárlat feloldásáról, de a beköltőzőnek két, 48 órán belüli negatív vérvételi mintára van szüksége – mondta a tisztifőorvos.

Kórház új, 5600 négyzetméteres központi épülete az átadás napján, 2015. október 14-én Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Hozzátette: az idősek nincsenek épületekbe zárva, az intézmények kertjei mindenütt használhatók, akárcsak a gyermekotthonokban. Utóbbiakban már egyébként most lehetővé tették a látogatást, sőt még fogyatékkal élők és a pszichiátriai gondozottak intézményi el is hagyhatók, de kizárólag a az intézmény szervezte külső szabadtéri programok esetén.

Kalandparki tisztifőorvosi intelmek

A szabadtéri fürdők, strandok megnyitása után rövid időn belül a zárt uszodák is megnyithatnak majd, azokban addig egyelőre csak a szociális helyiségek, a vécék, mosdók használhatók. Müller Cecília szokásához híven jó tanácsokkal látta el a kijárási korlátozások országos feloldása után a játszótereket és a kalandparkokat látogatókat és üzemeltetőket egyaránt. – A Nemzeti Népegészségügyi Központ készített ajánlásának fő eleme a kézhigiéniai szabályok, és a használt játékok, kihelyezett eszközök rendszeres fertőtlenítése. A legfontosabb azonban, hogy ezeket a helyeket, akár szülők vagy kísérők, akár gyermekek, csak egészségesen látogassák – szólt az intelem. Az üzemeltetőknek Müller Cecília a homokozókban a homok időközönként cseréjére, napi szintű felásására, olvasni tudó kicsiknek is érthető piktogramok kihelyezésére hívta fel a figyelmet. Újfent leszögezte: a gyermekeknek nem kell nem kell maszk és kesztyű, inkább mindenkinek legyen saját kulacsa és gyakran mossanak kezet. A tájékoztatón Kiss Róbert, az operatív törzs ügy központjának a munkatársa elmondta, a korlátozások feloldása után továbbra is arra kérik az embereket, tartsák be a védelmi intézkedéseket, a távolságtartást és a járványhelyzetben elvárt magatartási szabályokat. A járvány kezdete, a veszélyhelyzet elrendelése óta már 381 büntetőeljárás indult, ebből 102 esetben rémhírterjesztés miatt. A különféle büntetőügyeknek eddig összesen 70 gyanúsítottja van.