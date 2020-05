Adománnyal segíti Böjte Csaba alapítványát az MSZP

A szocialisták szerint az ellenzéken belül is vannak nézetkülönbségek. Trianon századik évfordulójára online konferenciát szerveznek.

Egymillió forinttal segíti az MSZP a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes alapította Dévai Szent Ferenc Alapítványt a koronavírus-járvány okozta nehézségek enyhítésére – mondta el a Népszavának Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke, a szocialisták pártigazgatója egyben fővárosi elnöke. Az összeg az ellenzéki párt országos elnökségi tagjainak, valamint parlamenti frakciójának a többségének adományából gyűlt össze. A pénzt szerdán át is utalták az alapítvány számára, amelyet az erdélyi gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatására, továbbá a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközökre fordíthatnak. A szocialisták keresték meg az alapítványt. A pártigazgató szerint ugyan a határon túli magyarság sorsának kérdésében az ellenzéki pártok között is lehet nézetkülönbség, az MSZP a maga részéről, más pártokkal együtt, kiemelten fontosnak tartja a segítségnyújtást. A parlamenti nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke szerint a századik trianoni évfordulóhoz közeledve még hangsúlyosabban képviselik. Sőt az évfordulóra külön online konferenciát is szerveznék, és a mostani támogatásról is az alapítvány mellett az RMDSZ-szel is egyeztettek. – Az RMDSZ tavalyi kolozsvári kongresszusán magam is részt vettem. A Szent Ferenc Alapítvány Csaba atya által vezetett gyermekvédelmi munkája pedig évek óta kiemelkedő. Segítik a bajba jutott családokat, képviselik a gyermekek szellemi és szociális fejlődését, támogatják a hagyományőrző tevékenységeiket – fűzte hozzá Molnár Zsolt.

A baloldali politikus kérdésünkre elismerte, hogy az MSZP-ben 2010 előtt nem ez volt az irány, de már rég változtattak a határon túli magyarokat érintő politikájukon

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, az MSZP a járvány idején belföldön is segélyakciókat szervezett. Legutóbb május 1-jére és Anyák napjára 4 millió forint értékben csaknem 12 tonna tartósélelmiszert osztottak ki országszerte a rászoruló családoknak. Az szocialista párt képviselői a kormánypártok által korábban megszavazott parlamenti fizetésemelés összegét, összesen 15 millió forintot a párt szolidaritási alapjába utalják át. Eddig összesen 15 millió forintot ajánlottak fel a járvány elleni védekezésre. Ebből még áprilisban ország minden megyéjében és a fővárosban maszkokat, tisztító- és fertőtlenítőszereket, védelmi felszereléseket vásároltak és osztottak szét azok között, akik ilyen felszerelésekhez akkor még nem juthattak hozzá.