Brüsszel megkérdőjelezi a kormány veszélyhelyzeti intézkedéseit

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által kezdeményezett klímaügyi kerekasztal-beszélgetések folytatásaként Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a városi közlekedés zöldítésében érdekelt vállalatok és intézmények vezetőivel egyeztetett kedden - közölte az ITM. A megbeszélések célja a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia konszenzusos megalkotása. Kaderják Péter kiemelte, hogy a közlekedés zöldítése a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv sarkalatos pontja, és a Magyarország által 2050-re vállalt karbonsemlegesség elengedhetetlen feltétele, hiszen a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás ötödéért a közlekedési szektor, ezen belül 98 százalékban a közúti közlekedés felel. Éppen ezért a kormány a következő tíz évben a Zöld Busz Program keretében 36 milliárd forinttal támogatja az alacsony és nulla kibocsátású járművek forgalomba állítását a nagyvárosok közösségi közlekedésében. A Klíma- és természetvédelmi akcióterv intézkedésének köszönhetően 2022-től csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken, ennek eredményeként tíz éven belül a nagyvárosokban közlekedő minden második busz környezetkímélő lesz - tájékoztatott Kaderják Péter. És lesz támogatás az autókra is, mégpedig sávos rendszerven: 11 milliós forintos vételár alatt 2,5 millió a maximális támogatással száll be az állam, 11 és 15 millió között 500 ezer forintra apad a dotáció, 15 millió fölött pedig egy fillér segítség sem jár. A kormány a futár- és taxisvállalkozásáokat is segítené: előbbiek elektromos robogót szerezhetnének be jutányosan, utóbbiak az átlagosnál nagyobb, 55 százalékos támogatást is szakíthatnak, ha elektromos autóval fuvarozzák utasaikat.