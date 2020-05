A Mercedes egyelőre nem tárgyal Vettellel

Toto Wolff, a világbajnoki címvédő Forma-1-es Mercedes csapatfőnöke egyelőre kizárta annak a lehetőségét, hogy a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel folytassanak tárgyalásokat.

"Lojálisak maradunk a mostani pilótáinkhoz, és nem kezdünk semmilyen egyeztetésbe egy olyan időszakban, amikor az idei szezon még csak el sem kezdődött" - nyilatkozta az osztrák szakember az RTL televíziónak adott interjújában.

A 32 esztendős Vettelnek a szezon végén lejár a szerződése a Ferrarinál, amellyel közösen úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítanak. A német pilóta helyére Carlos Sainz Jr. érkezik 2021-től, míg az ő ülését a McLarennél a Renault-tól távozó ausztrál Daniel Ricciardo veszi majd át. A szaklapok az elmúlt hetekben sokat írtak arról, hogy Vettel még akár a Mercedeshez is igazolhat, Wolff azonban ezt most kizárta.

"Német szempontból persze nagyszerű lenne, de nekünk hűnek kell maradnunk az elveinkhez, melyek közül a lojalitás az egyik legfontosabb, és az értékeink lényeges részét képezi" - mondta a 48 éves csapatfőnök.

A Mercedesnél a címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis Hamiltonnak, valamint a finn Valtteri Bottasnak is ebben az évben jár le a szerződése, és Wolff szerint mindkettejükkel tárgyalóasztalhoz fognak ülni. Az osztrák szakember arról is beszélt, hogy számára meglepetés volt a Ferrari és a McLaren döntése, melyet a koronavírus-járvány ideje alatt hozott meg a két istálló, és így máris kialakult a jövő évi versenyzőpáros ezeknél a csapatoknál. Wolff szerint ez akár még "fejfájást" is okozhat a Ferrari és a McLaren vezetőinek, akiknek ezt az évet még a mostani pilótákkal kell végigversenyezniük. "Vettelt, mint embert egy nagyon egyenes személyiségnek tartom, aki hasonló értékeket képvisel, mint én. Sportolóként pedig az általa nyújtott teljesítmény mindent elmond, mivel négy vb-címet nyert" - dicsérte Vettelt a Mercedes csapatfőnöke. Az idei Forma-1-es idény a tervek szerint július elején Ausztriában kezdődhet, a sorozat irányítói két futamot terveznek a spielbergi Red Bull Ringen.