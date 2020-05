Másra hárítanak: a friss adatok az eddiginél is sötétebb képet festenek az Egyesült Királyságban dúló járványról

A statisztikai hivatal már május elejére az elmúlt öt év átlagánál 55 ezerrel több halálesetet regisztrált, ami arra utal, hogy a Covid-19 áldozatainak valós száma lényegesen magasabb, mint a hivatalos több mint 35 ezer.

Az Office of National Statistics frissen közzétett adatai az eddiginél is sötétebb képet festenek az Egyesült Királyságban dúló koronavírus-járványról. A statisztikai hivatal már május elejére az elmúlt öt év átlagánál 55 ezerrel több halálesetet regisztrált, ami arra utal, hogy a Covid-19 áldozatainak valós száma lényegesen magasabb, mint a hivatalos több mint 35 ezer. A kiállított halálozási anyakönyvi kivonatokon a korábbi éveket jóval meghaladó mértékben szerepelt az Alzheimer-kórban és más demenciás betegségekben szenvedők száma, ami arra utal, hogy végső soron a koronavírus, de mögöttes tényezőként idős korban gyakoribb krónikus panaszok okozták sokak halálát. A járvány eldurvulása, március közepe óta a Downing Street 10. minden délután 5 órakor tart sajtótájékoztatót, amelyet milliók követnek nyomon az interneten. A napi aktualitás jegyében kiválasztott miniszter két oldalán a számos országos vagy angol közegészségügyi intézmény vezetői, vagy járványügyi szaktekintélyek foglalnak helyet. A kormány mindeddig nem győzte eleget ismételgetni, hogy a krízis kezelése során mindig a tudományos véleményekre hallgatott. Most azonban a parlament tudományos és műszaki bizottságának legutóbbi ülését követően képviselők levélben fordultak Boris Johnsonhoz, melyben "nem megfelelőnek" minősítették a követett stratégiát.

A kritika nyomán megkezdődött a tudósok hibáztatása. Elsőként a kormány egyik legkevésbé meggyőzőnek tűnő tagja, Therese Coffey munka- és nyugdíjügyi miniszter fogalmazta meg, nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, „rossz döntéseket hoztunk, hiszen a tudósokra hallgattunk, s ha ők rossz ajánlásokkal álltak elő, ez az eredmény ". A Downing Streettől érkezett vélemény kísértetiesen emlékeztetett egy Margaret Thatcher-szállóigére: "A tanácsadók tanácsot adnak, a döntéseket a kormány és a miniszterek hozzák". Dame Angela McLean, a kormány tudományos főtanácsadójának helyettese mindenesetre elismerte, sokkal inkább a tesztelési feltételek hiányossága, mint nemzetközi tudományos tapasztalat vezetett ahhoz az elhibázottnak tűnő lépéshez, mely szerint március közepén felhagytak a közösségi azonosítás és elszigetelés módszerével és ehelyett az NHS egészségbiztosító működőképességének megőrzésére koncentrálták az erőket. A főleg a privát és karitatív szféra által üzemeltetett több mint 11 ezer szociális intézményre, idősotthonra, a 418 ezer, 40 százalékban demenciában szenvedő gondozottra nem jutott kellő figyelem és elfogadható orvosi ellátás. Kapacitás hiányában sem a rászorulókat, sem az ápolókat nem tudták tesztelni, utóbbiak pedig nem kaptak védőfelszerelést sem.

Az emberek kapcsolatrendszerét követő okostelefonos applikáció Isle of Wight-i tesztelése még nem hozott egyértelmű eredményt, így az oktatási tárca messze van attól, hogy meg tudja nyugtatni a pedagógusok szakszervezeteit egyes iskolai osztályok újranyitásának biztonsága felől. A kormány tudományos válságtestülete, a Sage, az uniók, az önkormányzatok, köztük egy konzervatívok vezette tanács is úgy érzi, egy már kipróbált és jól működő nyomkövető rendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy a szülők nyugodt lélekkel tudják elküldeni a gyerekeket az iskolába. Ameddig pedig ez nem oldódik meg, addig a dolgozók jelentős része sem tud visszatérni munkahelyére. Mindezek után nem csoda, hogy a pandémia kezdete óta először kevesebb brit támogatja a kormány politikáját (47 százalék), mint amennyi ellenzi (49 százalék). Csak tovább hűtötte az érzelmeket a pénzügyminiszter, aki kétségbe vonta, hogy az ország gyors megújulási képességét. Eddig 8 millió embert küldtek kényszerszabadságra és kétmillióan vesztették el állásukat. Rishi Sunak félelme szerint a gazdaság "tartós sebeket szenvedett".