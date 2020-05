A belvárosi önkormányzat felújíttatta, most leromboltatná

A választásokra készült el, de most újra szét kell verni a több százmillióért megújult Podmaniczky teret.

A Podmaniczky tér 1,3 milliárd forintba kerülő felújítására még 2016-ban nyert nettó 236 millió forint fővárosi támogatást az V. kerületi önkormányzat. A főváros azonban már készült az M3-as metróvonal felújítására. Az Arany János utcai metrómegálló pedig éppen a Podmaniczky tér alatt található, így átépítése nem lehetséges a tér használata nélkül. A mozgólépcsőket például nem lehet az alagút felől ki- és beemelni. Éppen ezért a főváros azt javasolta a kerületnek, hogy a tér felújítását halasszák el a metrórekonstrukció utánra. A fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter vezette kerület azonban mindenképpen avatni akart a következő önkormányzati választások előtt, így inkább vállalta, hogy a tér alatt futó közművek felújításait saját költségére elvégezteti. Erről megállapodást is aláírtak 2016 májusában. A BKV ennek tudatában törölte ezt a munkát a metró középső szakaszának felújítási terveiből, így az a Swietelsky Kft.-vel tavaly kötött 90 milliárdos kivitelezői szerződésben sem szerepel. Csakhogy az idén februárban megtartott helyszíni szemlén kiderült, hogy a közműfelújítás egy részét – az állomás csatornabekötésének korszerűsítését – az V. kerület által megbízott Penta Általános Építőipari Kft. nem végezte el. Így a tavaly októberi önkormányzati választások előtt nagy csinnadrattával átadott teret most újra fel kell bontani. A belvárosi önkormányzat ráadásul nem járul hozzá a közeli Bank utca lezárásához, így az építési területre érkező és távozó nehézgépjárművek csak az Arany János utcán, illetve az abból nyíló kisebb utcákon át közlekedhetnének. A kerületi fricska a felesleges közpénzégetés és a környéken élők nyugalmának háborgatása mellett a hármas metró egyébként is csúszásban lévő, uniós határidőkkel kalodába zárt megvalósítását is akadályozza, hiszen a hozzájárulás hiányában nem kezdődhet meg a felszínen a munka. A projekt bukása, az építkezés okozta kellemetlenségek és a tér újbóli feldúlása azonban könnyen a Karácsony Gergely vezette főváros nyakába varrható a háttérjátszmákat kevésbé ismerő budapestiek szemében. De talán a politikai játszmán túl akad más ok is. A Podmaniczky tér felújítását, akárcsak a Vörösmarty és a József Nádor tér kivitelezését is a Penta végezte, ami egyenes folytatása volt a korábbi gyakorlatnak. A vállalkozás Rogán Antal polgármestersége idején is az V. kerület egyik legtöbbet foglalkoztatott építő cége volt, benne volt az unió által finanszírozott, erősen bírált Belváros Főutcája program kivitelezői csapatában is. A három tér felújítására kiírt tendereket egyedüli pályázóként nyerték összesen 5,3 milliárd forint értékben. A munka minőségét sokan kritizálták. A Vörösmarty tér burkolatát részben vissza is bontották és újra kövezték. A Podmaniczky tér beáldozása felveti, hogy itt sem volt minden rendben a kivitelezéssel. A bontás miatt azonban elveszik a garancia és a javításokat a Penta helyett másnak kell elvégezni. A kerület szerint a fővárosnak azzal a feltétellel kellene kiadnia a munkakezdési engedélyt a Swietelsky-nek, hogy a cég vállaljon teljes körű helyreállítási kötelezettséget. Belváros-Lipótváros önkormányzata a Népszava kérdésére válaszolva azt is közölte, hogy a kerület – a fővárostól kapott 236 milliós támogatáson túl – nettó 923 milliót költött a térfelújításra, beleértve a tér alatti valamennyi közművet is. A megvalósítás során folyamatosan egyeztettek a BKV-val. (A lapunk birtokában lévő iratok szerint az elkészült felújítás nem teljes.) A kerületi tulajdonban lévő Bank utca lezárásához pedig azért nem járulnak hozzá, mivel „azt a Podmaniczky tér megújítása keretében faltól falig megújították és nem hívei annak, hogy egy pár hónapja elkészült beruházás területét a lakosság szolgálata helyet ismét munkaterületté nyilvánítsák, mivel egészen biztosan sérülni fog”. Érdekes, hogy ez Podmaniczky tér esetében nem szempont a kerület számára. Szerintük nincs szükség a Bank utca elfoglalására, elég a metróállomás épülete körüli fővárosi terület. Álláspontjuk szerint a felvonulási útvonalak „nem érinthetik a frissen, jelentős közpénzből felújított közterületeket, és a metróberuházás – az itt élők, dolgozók érdekeinek megfelelően – nem terhelheti tovább a kapcsolódó szűk utcákat építési forgalommal”. A főváros által eddig bemutatott forgalomtechnikai tervek „nem veszik figyelembe a kerületben előkészítés alatt álló, illetve folyamatban lévő köz- és magánberuházásokat és felvonulási útjukat, ráadásul a kerületi parkolóhelyek elvesztésével járnának”. Ami a „magánberuházásokat” illeti: a kormányfő veje, Tiborcz István néhány utcával odébb épít hotelt a műemléki Mahart- és Futura-házak átalakításával, állami hitelből, nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektként.