Őszig nem lesz múzeumi élet?

A világ egyik leggazdagabb emberének tartott amerikai üzletember, a Microsoft cég alapítója és tulajdonosa minden évben közzéteszi könyvajánlásait, nincs ez másként a világjárvány idején sem – hívta fel rá a figyelmet a Könyves Magazin. A Gates Notes weboldalon közzétett lista első helyén a magyar származású Edith Eva Eger A döntés című könyve szerepel. A fiatalon Auschwitzba deportált, ma klinikai pszichológusként aktív szerző könyvében azt járja körül, hogyan lehet talpra állni egy elmondhatatlan trauma után. Bill Gates hangsúlyozza, ha valamivel küszködünk, az a megpróbáltatás valós, még ha triviálisnak is tűnik egy holokauszttúlélő szenvedéseihez képest. Ezt érdemes szem előtt tartani a járvány idején. Az ajánlások sorában David Mitchell Felhőatlasz című regénye következik, amely az üzletember szerint nagyszabású mese az emberi természetről és értékekről. Szintén ajánlott nem csak egy cég belügyei iránt érdeklődőknek Bob Iger, a Disney korábbi vezérigazgatója The Ride of a Lifetime című könyve, amelyben azt az időszakot (2006-2020) mutatja be, amikor a cég terjeszkedni kezdett. A listán szerepel John M. Barry The Great Influenza című, az 1918-as influenza-járványról szóló könyve: ez Bill Gates szerint segíthet, hogy megértsük a jelenlegi helyzetet. Hasonlóan javasolt a Nobel-díjas közgazdászok, Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo a Good Economics for Hard Times című kötete, melyben gazdasági szempontból tárgyalnak olyan témákat, mint a bevándorlás, az egyenlőtlenség és a kereskedelem. A további ajánlások közt szerepel a magyarul is olvasható Amor Towles Egy úr Moszkvában című regénye, vagy Randall Munroe írásai. Mint arról Bill Gates beszámol, könyvespolcán olvasásra vár a legutóbbi, hazánkban idén megjelent Hogyan... Komoly, tudományos válaszok nagyon komoly hétköznapi kérdésekre című könyv is. A könyvajánlón túl az üzletember mesél arról is, miket szokott nézni: az elsők közt szerepel a Pandémia című Netflix-sorozat, a listán van az A Million Little Things, a This Is Us, az Ozark, a hetvenes években készült BBC-sorozat, az Én, Claudius, és a 2001-es Kémjátszma című film.