Már nem kell sokat várni, hamarosan a budapesti strandok is kinyithatnak

A vidékiek után a fővárosiak is csobbanhatnak.

Budapesten is második szakaszába lépett a koronavírussal szembeni védekezés, így a fővárosban is hamarosan kinyithatnak a strandok - írta a koronavirus.gov.hu szerdán. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közleménye szerint a Palatinus, a Paskál, a pesterzsébeti, a csillaghegyi strand és a Római Strandfürdő május 30-án, a Pünkösdfürdői Strandfürdő pedig legkésőbb június 15-én nyitja meg kapuit. Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján bejelentette, hogy a szabadtéri fürdők, strandok megnyitása után rövid időn belül a zárt uszodák is megnyithatnak majd, azokban addig egyelőre csak a szociális helyiségek, a vécék, mosdók használhatók.