Visszavándorló magyarok oldhatják meg az építőipar egyik legnagyobb baját

Kisebb választék a szerencsésebb helyeken, éhínség másutt - a koronavírus alaposan felforgatta a glóbusz mezőgazdaságát.

Az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot Európa-szerte súlyosan érinti a koronavírus-világjárvány, írja a 444.hu a BBC nyomán. Hollandiában már a halászok fele sem jár ki a tengerre, mivel a friss hal ára a piacok meg a boltok bezárása és a kijárási korlátozások miatt nagyot zuhant. A nyelvhal például a járvány előtt 14 euróba került, most pedig csak 8 euró. A BBC egy németországi spárgaföldön is forgatott, ahol az időjárás miatt korábban is előfordult, hogy kisebb volt a termés, vagy picit rosszabb minőségű volt az adott évben, de most a felét tudták csak leszüretelni, ez sosem látott, extrém jelenség. Franciaországban a múlt héten 1500 tonna jó minőségű, az erős illatáról ismert Münsterb sajt veszett kárba, mert a gazdák nem tudják eladni. Egy elzászi cég szerint a luxusterméknek számító sajtjaik iránti kereslet gyakorlatilag megszűnt, a vásárlóik a tovább elálló, ipari sajtok felé fordultak. Belgiumban pedig krumplihegyek alakultak ki: 750 ezer tonna burgonyát tartanak raktárakban, mivel az eddig jellemzően éttermeknek vagy exportra szánt krumplit nem tudják eladni. Miközben a járvány elején arról lehetett hallani, hogy nő a fogyasztás, mert mindenki elkezdett felhalmozni, aközben rengeteg cég, amely korábban éttermeknek, cégeknek, rendezvényeknek biztosított élelmiszert, nem tudja a piacon értékesíteni az árufelesleget, kénytelen raktározni, de Európa legnagyobb élelmiszerraktárai lassan megtelnek. Elemzők szerint nagy veszteségekkel kell számolni, ami rövid távon a boltokban kisebb választékot jelent, hosszú távon pedig több ezer élelmiszeripari kis és középvállalkozás becsődölésével járhat. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) arra figyelmeztetett, hogy világszerte 47 országban 183 millió embert fenyeget súlyos élelmiszerhiány a határok lezárása és a nemzetközi termelési láncok megszakadása miatt. A FAO szerint idén 350 millió dollárra lesz szükség ahhoz, hogy az érintett országok megfelelő segítséget kaphassanak, „jelentős a kockázata annak, hogy éhínség alakul ki, ha nem jön segítség”. Kína élelmiszeripari készletek felhalmozására szólította fel a nagykereskedelmi és élelmiszeripari cégeket a járvány esetleges második hullámára és a nemzetközi beszerzési csatornák fennakadásaira való felkészülésként. (BBC, MTI)