Egybekelő pároknak kínálják a százmilliós uniós pénzből épült úszóházat a pesti Duna-parton

Számol a járvány visszatérésével az országos tisztifőorvos, aki azt is elárulta, pontosan hol találtak új fertőzötteket.

Napok óta kiegyenlített a járványgörbe, és egyértelműen csökkent az aktív fertőzöttek száma, de azért így is találtunk egy nap alatt 43 új pozitív esetet, így a készültséget továbbra is fent kell tartanunk– mondta az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján a járványügyi adatokat ismertető Müller Cecília, aki nyilvánított a most elhunyt 3 beteg hozzátartozóinak Az országos tisztifőorvos arról is részletesen beszámolt, hogy a 43 beteget hol regisztrálták. Mint mondta, hét megyéből és Budapestről jeleztek új eseteket: felsorolása szerint

a fővárosban 16 új beteget jelentettek – közülük 4-en a fővárosi fenntartású Óhegy utcai idősotthon lakói voltak.

2 főt találtak Hajdú-Bihar megyében

1 főt találtak Jász-Nagykun-Szolnok megyében

8 beteget jelentettek Komárom-Esztergom megyéből

1 beteget jelentettek Pest megyéből

10 beteget jelentettek Zala megyéből, közülük 4-en szintén egy szociális otthon lakói voltak, ezt azt intézményt azonban nem nevesítette Müller Cecília.

Újságírói kérdésre viszont azt is hozzátette, hogy több olyan beteget is számon tartanak, akik a két idősotthon lakóival kerültek valamilyen kapcsolatba, Zalában pedig egy család három fertőzött tagja növelte a számot. 100 ezer lakosra kivetítve még mindig Budapesten van a legtöbb fertőzött, (98,5) a fővárost Zala (89,7) és Fejér megye (86,9).



A sajtótájékoztató egyik kiemelt üzenete volt, hogy újra engedélyezték a járványhelyzet miatt korábban halasztott iskolai oltáskampányokat.

A Hepatitis B (fertőző májgyulladás) és a választható humán papillómavírus elleni vakcinát is május 25- június 12. között kapják meg a hetedik osztályos diákok az iskolában - hogy elkerüljék a torlódást, minden oltásra érkező saját időpontot kap majd. Müller Cecília szerint jelenleg „45 ezer fős lánypopuláció” vár a választható HPV-védőoltás beadására; a Hepatitis-B elleni oltást, pedig 20 ezren még márciusban megkapták, így jelenleg közel 80 ezer diákot kell beoltani.

Az országos tisztifőorvos nem tudta megmondani, hogy a koronavírus -járvány meddig tarthat velünk, azt azonban valószínűsítette, hogy a légúti megbetegedésekhez hasonlóan visszatér hozzánk. Hogy erősebb lesz vagy hozzászelídül a már ismert, embereket is fertőző koronavírusokhoz, ezt biztosan nem lehet megmondani, de vírus az alacsony fertőzésszám ellenére is közöttük van. Mindenképpen számoljunk vele, hogy ősszel, télen is itt maradhat – mondta Müller Cecília

A szerda délután engedélyezett ottalvós nyári táborok kapcsán a tisztiorvos javasolta: egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni a szálláshelyek ágyait, és ha az időjárás engedi, aludjanak nyitott ablak mellett a gyerekek. Hangsúlyozta, a rendszeres fertőtlenítés és a higiénia fontosságát -ezt egyébként megismételte az újra nyitott irodaházak, és a hamarosan megnyíló iskola, óvoda és bölcsődeépületek kapcsán is.



Müller Cecília hozzátette, csütörtök reggeltől a tatabányai kórház több részlege fogadhat betegeket, kivételt csak néhány osztály képez egyelőre, így a neurológia, a stroke-osztály, nefrológia, kardiológia, pszichiátria vagy az urológia.

A tiszti főorvos a strandok üzemeltetőit is emlékeztette: az ő felelősségük betartani, hogy a fürdőhelyek ne legyenek túlzsúfoltak: a medencékben négy négyzetméternyi helyet kell biztosítsanak minden egyes fürdőzőnek, a napozóknak is tartaniuk kell a védőtávot – sorolta Müller. A rendészeti adatokat ezúttal is Kiss Róbert alezres ismertette: beszámolója szerint eddig 1145-en töltötték le a hatósági karantén appot, és több mint 11 ezren töltik két hetes izolációs időszakukat - az elmúlt egy napban közülük 31-en szegték meg a kilépési tilalmat. Kiss újságírói kérdésre megerősítette, hogy azoknak a magyar állampolgároknak nem kell hatósági karanténba vonulniuk, akiknek van szlovák lakcímük vagy állandó tartózkodási lakcímük, és a beutazás után 24 órán belül visszatérnek Szlovákiából. Az osztrákok pedig Magyarországra utazhatnak be karanténba vonulás nélkül, ha van 4 napon belüli német, magyar vagy angol nyelvű igazolásuk arról, hogy szervezetükben nincs koronavírus-