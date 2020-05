Tavaly több közép-európai távozott Nagy-Britanniából, mint ahány érkezett

Nem egyedi eset, hogy egy orosz oligarchát gyilkosságra való felbujtással gyanúsítsanak meg.

A már-már legendásnak nevezett Andrej Bikov üzletember rajtaütésszerű megbilincselései és őrizetbe vételei azonban olyan gyakorisággal követik egymást, hogy az már-már bohózatba illő. Sokszor került rács mögé ugyanazzal a váddal, hogy aztán trükkök egész sorát alkalmazva, mindig ő kerüljön ki győztesen a törvényhozással vívott csatából. Története betekintést enged a mai orosz viszonyokba. Ki ez az ember, akire gyakran aggatják rá a „legendás” jelzőt? S akit egyesek egyenesen Szibéria, a Krasznojarszki terület alvilága királyának tartanak. Márpedig Bikov fő terepe, a kelet-szibériai Krasznojarszki terület 2366 ezer négyzetkilométerével Oroszország második legnagyobb szubjektuma. Az ország ásványkincsekben egyik leggazdagabb vidéke. Az 1960-ban született Bikov az építőipari technikum és a krasznojarszki pedagógiai főiskola testnevelési szakának elvégzése után fényes karriert futott be. 1990-ben saját céget alapított, majd a bútor iparban menedzserként dolgozott, a Krasznojarszki alumínium vállalatnál kereskedelmi igazgató, az igazgatótanács elnöke. Az Orosz Hitelbank alelnökeként a pénzügyi világban is befolyást szerzett. Bikov az évek folyamán ellenőrzése alá vonta a Krasznojarszki terület legnagyobb fémipari és energetikai vállalatait. 1998-ban megalapította saját közvetítő üzemanyag cégét. Vezetett hidroelektromossági üzemet, timföldgyárat. Tulajdonosa lett egy mezőgazdasági komplexumnak. Irányított biztosítótársaságot. Közvetítő szerepet vállalt a régió összes szénbányájának pénzügyi ügyeiben. Túl hosszúra nyúlna azoknak a cégeknek a felsorolása, amelyeket a kezében tartott. És ráadásul mindvégig megküzdött a politikai színtéren. Képviselő volt a Krasznojarszki terület törvényhozásában, vezető pozícióhoz jutott a később eltűnt Eurázsiai Pártban, majd kikötött az Oroszország Patriótái nevű pártnál. Putyinnal is levelezésbe kezdett a nép gondjainak képviselőjeként. Népszerűségét növelte széleskörű jótékonysági tevékenysége és az is, hogy az orosz boksz-szövetség tiszteletbeli elnökévé választották. Számos kitüntetése között találjuk a pravoszláv egyházét is. És most bilincsbe verték… A médiában ellene felhozott vádak sokasága még az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, amikor Bikov és a helyi bűnözői csoport kétszer elítélt helyi vezetője Vlagyimir Tatarenkov megszervezték a konkurens bűnözői nagyságok megölését és ennek révén Krasznojarszk majdnem valamennyi szállodását, kaszinóját, autószervizét, valamint prostitúciós hálózatát az ellenőrzésük alá vonták. A „Novaja Gazeta” értesülése szerint a Bikov köréhez tartozó embereket több mint 20 gyilkosság elkövetésével vádolják. Az első bírósági ügy 1999-ben robbant ki, amikor megfogalmazták ellene az első bűnlajstromot. Bikov Magyarországon keresett menedéket, de orosz megkeresésre letartóztatták, majd kiadták Oroszországnak. Görögországban Tatarenkov került rendőrkézre és mindent bevallott, megvádolva Bikovot a gyilkosságokban. Aztán gyorsan vissza is vonta a beismerő vallomást, Bikovot pedig Moszkvában mintha mi sem történt volna, szabadon engedték. 2000-ben Bikovot ismét letartóztatták, majd bérgyilkosság megrendeléséért 6 és fél év szabadságvesztésre ítélték, de feltételesen szabadon bocsátották. 2003-ban újabb gyilkosságban való részvételt bizonyítottak ellene, az egy év szabadságvesztést sem kellett leülnie, rögtön amnesztiában részesült. Bikov kérésére az Európai bíróság 26000 euró kártérítésre kötelezte Oroszországot, mert ügyében nem járt el szabályszerűen. Ezúttal az 1994-ben elkövetett kettős gyilkossággal összefüggésben lépett a krasznojarszki bíróság. Akkor két befolyásos üzletemberrel végeztek, akiről Bikov azt gondolta, hogy az ő életére törnek, miután üzleti vita robbant ki közöttük. Egyetlen hónapra vették most őrizetbe. Most vajon ki fog utánanyúlni, hogy tisztára mossák? Sietniük kell: Bikov közvetlen céljai között szerepel a nagypolitikába való még aktívabb bekapcsolódás.