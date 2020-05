Before Farewell (Búcsú előtt) címmel jelent meg Hollós Máté zeneszerző portrélemeze. Pályájáról kérdeztük a szakmai közéletben is aktív művészt.

Hollós Máté a lemezre az elmúlt tizenöt évben komponált művekből – termékeny szerzőként bőséges kínálatból – válogatott. „Minthogy ritkán készít portré-CD-t a zeneszerző, műfaji többszínűségre törekedtem. Így került a műsorba magyar és angol nyelvű dal, szólódarabok, zongorakettős, trió és vonósnégyes” – mondja. Első vonóskvartettjét 2018-ban írta, vagyis viszonylag későn került közeli kapcsolatba e sokak által konvencionálisnak, szinte kizárólag klasszikus-romantikusnak képzelt műfajjal. „A vonósnégyes sok zeneszerző számára komoly próbatétel. Különös ez az érzet, hiszen korábbi mesterek szimfonikus vagy akár zongoramunkássága is szerénységre intheti az utódot. Három éve kaptam a kollegiális felkérést Bánkövi Gyulától, hogy a következő ArTRIUM sorozatára vonósnégyest írjak, s mindjárt a közel húszperces terjedelmet is megadta” – meséli a keletkezés körülményeit Hollós Máté. „A mai hallgató számára talán már Bartók kvartettjei is bonyolultnak vélt alkotások, de ez ugyanannak a fetisizálásnak másik vetülete, mint amiből a szerzők félelme fakad. Ha valaki átadja magát Első vonósnégyesem hallgatásának, dramaturgiát, lírát, talán katarzist élhet meg – s mire való a zene, ha nem éppen erre?”

Írók, költők családjából származik, így nem meglepő, hogy Hollós Máté számára a zenében a költői tartalom a legfontosabb. A formai építkezés is lényeges, de szerinte ennek feladata a poézis „porhüvelyének” biztosítása. „Jó zenét ma alighanem többen tudnak írni, mint szépet” – jegyzi meg arra a kérdésre: nem tart-e attól, hogy finom szövésű kamarazenéjét retrográdnak bélyegzik. „Sohasem foglalkoztatott az előremutatás – tudnom kell magamról, hogy nem a feltalálók sorát gyarapítom. A személyes hang, a felismerhetőség a fontos. Ha valaki meghallgatja három darabomat, s egy negyedikben nem ismer rám, elbuktam. Ahhoz pedig már hozzászoktam, hogy – nagyapám, Tóth Árpád versét felidézve – „szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyersdalú jelen”. Mégis mindig megtalálta azokat, akik játsszák, illetve szeretik alkotásait. „Mivel az én zeném mégiscsak új, nem csúszik le úgy a fülön, mint a klasszikusoké, romantikusoké. De azokat is csak az odaadó hallgató tudja kellő falatokban magához venni, a felületes csak nyalogatja. Az előadókkal szerencsém van: általában megtalálják a zenémmel a hangot, s nagyon sokan következő darabot kérnek” – vallja.

Hollós Máté a szakmai közéletben is aktív: a rendszerváltáskor egyik alapítója volt, s több mint két évtizede elnöke a Magyar Zeneszerzők Egyesületének. Hogyan sikerült elérni, hogy ezt a szervezetet – számos jó szándékú kezdeményezéssel szemben – nem tette tönkre a politikai megosztottság? – kérdezem. „Másfél évtizeden át partnerséget tapasztaltunk a minisztériumtól, önkormányzatoktól, médiától, aztán fokozatosan leértékelődni látszottak a szakmai, társadalmi szervezetek. Holott ki látná jobban a szükségeket és megoldásokat, mint a legszélesebb szakmai közösség? Természetesen mindenféle világnézetű tagjaink vannak, és más személyes ellentétek is fennállhatnak közöttük. De ez nem elvbaráti társaság vagy klub, hanem olyan szerveződés, amelyben minden motivációjú kolléga a közös szakmai érdekek képviseletében vesz részt. Remélem, hogy ez a szellem és szerep a jövőben még visszatér” – mondja, hozzátéve, hogy jövőre már végképp átadja az elnöki stafétát.



Névjegy Hollós Máté 1954-ben született Budapesten. Erkel Ferenc- és Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas zeneszerző. A Hungaroton Music Zrt. vezérigazgatója, az Akkord Zenei Kiadó művészeti vezetője. A Magyar Zeneszerzők Egyesülete és a Vántus István Társaság elnöke, a Magyar Zenei Tanács alelnöke, az Artisjus vezetőségi tagja. Az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaországból, Japánból, Lettországból kapott megrendelései közül kiemelkedik egy angol zenekaré, amely az ENSZ alapításának 50. évfordulójára zongoraverseny írásával bízta meg.