Tűz ütött ki egy volt atomerőműben Hollandiában

A repülőtérre érkezéstől megérkezés után annak elhagyásáig minden folyamatot átdolgoztak.

Új ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a légiközlekedés számára, amelyeket a koronavírus-járvány idején kell betartani. A javaslatok a légiutazás minden szegmensére kiterjednek, az induló repülőtérre lépéstől az érkező repülőtér elhagyásáig minden folyamatra kidolgoztak új szabályokat.

Az EASA és az ECDC irányelve szerint testhőmérséklet mérés után csak azok léphetnek be a repülőtérre, akik utaznak, kísérő csak rendkívül indokolt esetben lehet az utassal. A megelőzés azonban már a repülőtérre lépés előtt kezdődik: a légitársaságoknak is tudatosítani kell az emberekben, hogy csak ők léphetnek be a terminálokba, és csak akkor utazzanak, ha egészségesnek érzik magukat, és nem mutatnak tüneteket. Ellenkező esetben az utastól meg lehet tagadni a repülőtérre belépést, vagy a repülőgépbe beszállítást. Ez megtagadható attól is, aki nem hajlandó a szabályokat betartani.

Minden utasnak kötelező lesz a maszk viselése a repülőtéren, és a repülés közben is, ahogy ezt az utasokkal foglalkozó személyzetnek is előírják. Az utasokat ösztönözni kell az online utasfelvétel, és az önkiszolgáló poggyászleadó automaták használatára, hogy csökkenteni lehessen az érintkezést.

A repülőtereken az utasfelvétel, az utasbiztonsági ellenőrzés és a beszállítás során is be kell tartani a másfél méteres fizikai távolságtartást, folyamatosnak kell lennie a fertőtlenítő takarításnak.

Amennyiben a járaton valaki tüneteket produkál, akkor lehetőség szerint az utolsó sorban az ablak mellett kell leültetni, és két sor távolságot kell hagyni a többi utastól. Ha a fedélzeten utazás közben valaki nem hajlandó maszkot hordani, a gép nem szakítja meg az útját, de a szabályt be nem tartó utassal szemben a fogadó ország hatóságai eljárást indítanak. A gépek fedélzetén az ellátás minimálisra csökken, ahogy a kabinban az utasok mozgását is csökkenteni kell.

Az EASA és az ECDC nem támogatja a biológiai útlevél bevezetését, illetve a teszteléseket, mert az emberek immunreakciója eltérő mértékű lehet, a gyorstesztek pedig nem elég megbízhatóak.