Afrikától Amerikáig – Televíziós kalandozás a Föld körül

Sajtótájékoztatót tartott online a Fesztiválzenekar a 2020–2021-es évad várható eseményeiről.

Az igazi hangversenyeknek minél hamarabb vissza kell jönniük, mondta Fischer Iván, mert nem lehet koncertek nélkül élni. Mielőtt azonban ő beszélt volna a számítógép kamerája előtt, elsőként Karácsony Gergely főpolgármester szólalt meg, aki elmondta, örömhír a mostani nehéz időkben, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar finanszírozása hosszú távon biztosítottá vált a kormány és a főváros megállapodása eredményeképp. A Fesztiválzenekar olyan kulturális érték, amelynek megőrzése, fejlesztése politikai táborokon átívelő cél. A zenészek azt üzenik a világot járva, hogy Budapest a kultúra nagyon fontos fővárosa. Megköszönte a zenekarnak, hogy türelemmel kivárta, amíg az anyagi kérdések rendeződnek, külön köszönte, hogy tartották bennünk a lelket interneten közvetített karanténestjeikkel.



Volt ezután egy kis házimuzsikálás, otthonukban Fischer Iván kísérte zongorán Pivon Gabriellát, aki a zenekar fuvolistája. Utána Fekete Péter kulturális államtitkár arról beszélt: az hogy a zenekar alapítványi formában működik, sok vitát generált az elmúlt időszakban. A sokakat foglalkoztató kérdés mostanában, hogy egységesíthető lehetne-e a magyar szimfonikus együttesek, zenekarok foglalkoztatási rendszere, hiszen egymás mellett létezik például az alkalmazotti és a szerződéses, számlázásos forma is. A főváros és a kormány szerződésének részese a Fesztiválzenekar sorsa, támogatása is, az új megállapodás idén 1 milliárd 650 millió forintot jelent számukra – tudtuk meg Fekete Pétertől.



Erdődy Orsolya, a zenekar menedzser-igazgatója ezután elmondta, hogy a bérletezést biztonságossá teszik, online vásárlási lehetőség is lesz, ehhez segítséget nyújtanak, több telefonvonal fog működni, és ha mégis el kell, hogy maradjon koncert, akkor a bérlethányad árát visszatérítik. Fischer Iván szerint a koncertek csodálatos rituálék, minél hamarabb vissza kell térniük: az eddigi a kompromisszumos megoldások, a felére csökkentett létszámú zenekarok, a félig üres termek szegényesnek bizonyultak. A zenekarnál ők alapvetően abból indulnak ki, hogy ősztől minden a megszokott rend szerint folyhat, de a megfelelő biztonsági feltételeket a helyszíneken megteremtik a majd, szükség lehet például maszkviselésre. A Fesztiválzenekar talán az egyetlen a világon, amely arról a sikertörténetről számolhat be, hogy fokozatosan nő bérletvásárlóinak száma – mondta el a zeneigazgató.



Erdődy Orsolya kapott szót ismét, aki rámutatott, összesen 11 bérletsorozat indul a következő évadban. Az új Fricsay-bérlet családoknak, „kezdő” klasszikus zene fogyasztóknak ajánlják, akik ismerkedni szeretnének a műfajokkal, hangversenyhelyszínekkel. Újdonság lesz az is, hogy igyekeznek a határokat átlépni, Molnár Noémi a zenekar hegedűművésze például egy dzsesszes, tangós Loussier-hegedűverseny szólistája lesz majd. Jellemző lesz, hogy sok fiatal magyar művésszel fognak fellépni, szerepel velük Baráti Kristóf hegedűművész, először lesz vendégük Madaras Gergely karmester.



Különösen kiemelendőnek tartotta Erdődy Orsolya, lévén a zenekar első női igazgatója, hogy 14 női szólistájuk lesz az évad során, köztük, Pivon Gabriella, Jóföldi Anett fuvolisták, Polónyi Ágnes hárfa, ők a zenekar művészei, mellettük vendégük lesz többek közt Baráth Emőke szoprán, Elisabeth Kulman, mezzoszoprán, Midori Seiler, Julia Fischer, Vilde Frang hegedűsök.

Rögtön szeptemberben tarják a Müpával közös rendezésben az Európai Hidak fesztivált, amely most Nagy-Britanniába ível át. 2021 februárjában pedig a megszokott éves maraton Liszt és Berlioz műveivel készteti akár egy napos hangversenysorozat hallgatásra is a kíváncsiakat.



Az állami és fővárosi támogatás rendeződésének köszönhetően – amint azt a járványhelyzet lehetővé teszi – a Fesztiválzenekar folytatja Közösségi Heteit: ingyenes, országos koncertsorozatuk keretében templomokban és elhagyott zsinagógákban játszanak, Zenevár című interaktív koncertjükkel pedig gyerekeket keresnek fel az ország különböző pontjain.