Fischer Iván: Nem lehet koncertek nélkül élni

Bár a kulturális államtitkárság tájékoztató levele előrevetíti a közgyűjtemények újranyitását, erre vonatkozó kormányrendelet egyelőre még nincs.

A múzeumi vezetők hétfőn félreérthető levelet kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárságától. Mint a dokumentumban áll: a járványügyi helyzettel kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével lehetővé válik a muzeális intézmények működésének fokozatos újraindítása, beleértve a látogatók újbóli fogadását. Ezért az államtitkárság javasolta: a belépésnél fertőtlenítőszert helyezzenek ki a látogatók részére, a belépést kössék a kötelező maszkviseléshez, de nem szükséges a múzeumoknak maszkokat beszerezniük – azaz minden látogató hozzon magával. A pénztáros munkatársak védelme érdekében ajánlott, de nem kötelező plexiüveggel elválasztani a pénztár terét a közönségtől, valamint lehetővé tenni a bankkártyás terminálon keresztül való fizetést. Erősen ajánlott a látogatók számának korlátozása, a 1,5 méteres védőtávolság betartásával. Az intézmények belső terében egyidejűleg „legfeljebb 15 fő tartózkodjon négyzetméterenként”. (Feltehetően ez elírás, és 15 négyzetméterenként kívánt javasolni egy főt. Másik lehetőség: a cirkuszművészet múzeumi meghonosítását célozta meg az államtitkárság, és embertorony-építéshez köti a múzeumlátogatásokat.) „A szabadtéri kiállítások létszámkorlát nélkül megnyithatnak, de a kormány döntése értelmében augusztus 15-ig nem lehet nagyrendezvényeket tartani. Emellett csoportos programokat, például múzeumpedagógiai foglalkozásokat, csoportos tárlatvezetéseket sem lehet még szervezni. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy gyermektáborokat lehet-e tartani június 15-e után” – olvasható az államtitkárság levelében, ami nem tér ki arra, hogy a biztonsági intézkedésekkel járó esetleges többletköltségekhez, illetve a múzeumok kieső bevételeihez bármennyivel is hozzájárulna a kormány. (A múzeumok finanszírozásának kötelező része egy meghatározott nagyságrendű bevétel.) A Népszava információi szerint a kormány ráadásul elvonásokat tervez a múzeumi szférában, a közalkalmazotti jogviszony felszámolása ehhez volt bevezetés.

Az államtitkárság levele alapján akadt olyan intézményi vezető, aki úgy hitte, a szabadtéri múzeumok után most zöld jelzést kapott minden közgyűjtemény. Ám végül azoknak lett igaza, akik a dokumentumot úgy értelmezték, hogy arról szól, hogy milyen intézkedéseket kell majd megtenniük egy majdani újranyitáskor, a bizonytalan jövőben, az államtitkárság ezúton „hagyta jóvá” az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó ajánlásait. Ezt Fekete Péter államtitkár szerdai online konferenciáján is megerősítette: az ausztriai múzeumokkal ellentétben nálunk egyelőre szó sincs a közönségforgalmi terek újranyitásáról. Egyébként több múzeum is jelezte lapunknak: szinte biztos, hogy e hónapban nem nyitnak ki. Van olyan közgyűjtemény, amelyik tervei szerint a nyáron a nagyobb kiállítóhelyeit fogja megnyitni – amennyiben ezt majd kormányrendelet lehetővé teszi –, egy másik szeptembert jelölte meg lehetséges időpontként, van, amelyik több forgatókönyvet is készített – a megvalósulás feltétele: „tényleg induljon be az élet”. A kulturális államtitkárságtól megkérdeztük: a nem szabadtéri múzeumok mikor nyithatnak újra, becslésük szerint az elmúlt két hónapban milyen látogatószám- és bevételkiesést szenvedtek el a múzeumok, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Május 4-től a magyarországi szabadtéri múzeumok tarthatnak nyitva – a látogatószámukat egyelőre nem csak az időjárás korlátozza. Legutóbb most szerdán a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum jelentette be: a járványügyi és távolságtartási előírások betartásával május 23-tól sétálójeggyel látogatható. A Magyarország népi építészetét, lakáskultúráját bemutató házak, épületek még zárva lesznek, de egyes épületbelsők megtekinthetők, korlátozott számú, üvegfallal ellátott kiállítás látogatható. A múzeum boltjai, vendéglátó egységei is nyitva lesznek.

Hatalmas érvágás A Network of European Museum Organisations (NEMO) – Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata elsőkként indította el felmérését a múzeumok kényszerbezárása után, hogy minél átfogóbb képet kapjon az európai múzeumok COVID-helyzetéről – számolt be az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK). Az online kitölthető kérdőívet március 24. és április 30. között 961 intézmény töltötte ki 48 országból (27 EU-tagországbeli), a válaszok 82 százaléka az Európai Unióban működő intézményé volt. A kutatás május 12-én közzétett eredménye szerint a megkérdezettek több mint felének okoznak ezer eurós heti kiesést a járványügyi korlátozások, a negyedének harmincezer euró heti veszteséget, a nagyobb múzeumoknál ez a szám heti száz- és hatszázezer euró között mozog. A múzeumok nagy része még nem bocsájtott el szakembereket, de a negyedük tervez elbocsátást hosszútávon. A 60 százalékuk állította le teljesen az önkéntes programjait, tízből három függesztette fel alvállalkozói szerződéseit.