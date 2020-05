Összefogás indult a tenisz megújításáért

A Veszprém Megyei Tenisz Szövetség elnöke hat pontot tartalmazó nyílt levelet tett közzé, amellyel többek közt azt szorgalmazza, hogy az országos testület vezetősége mondjon le.

Tisztújító közgyűlés vár a Magyar Tenisz Szövetségre (MTSZ), mivel öt elnökségi tag is lemondott azt követően, hogy kiderült, hogy a szervezetnek 3,5 milliárd forintnál is nagyobb az adósságállománya. A Balatonfüredi Petőfi Sportkör és a Veszprém Megyei Tenisz Szövetség elnöke, dr. Hajba Csaba hat pontból álló nyílt levéllel állt elő, amelyben azt taglalja, hogy a magyar tenisz soha nem látott mélypontra került, amelyből csak akkor van esély kilábalni, ha a teljes tenisztársadalom összefog, és együttes erővel keresi a megoldást.



Lapunk megkereste Hajbát, aki elárulta, ugyan az ő nevével indult el az kezdeményezés, de ez nem az ő egyéni ötlete volt, mások is kérték arra, hogy ezt tegye meg.

„Nem vagyok egyedül a véleményemmel, más különben nem is álltam volna ezzel elő. Ennek a megszólításnak most az a célja, hogy kiderüljön az, hogy mit szól ehhez a tenisztársadalom. A tavaly áprilisi, budapesti közgyűlésen is szemmel látható volt, hogy van egy erős megosztottság. Volt egy kör, amely az elnökség minden kérdésére igennel felelt, illetve volt egy másik, amely kvázi ellenzékként tűnt fel. Alulról nézve mi vidékről azt látjuk, hogy az MTSZ nem a hazai teniszt képviseli, hanem egy menedzser iroda egy szűk környezetben. Mi klubvezetők ismerjük egymást, ugyanakkor sportvállalkozások is az MTSZ tagjai lehetnek, a közgyűlésen sokan voltak olyanok, akiktől fogalmunk sincs, hogy kicsodák. Szerintem nincsenek rendben a dolgok, úgy vélem, a tenisztársadalomnak nagy várakozásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek” – mondta a Népszava érdeklődésére Hajba.

A kezdeményezés szerint új arcokra, új csapatra van szükség. Hajba arra kéri a tagszervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt személyesen a tisztújító közgyűlésen, addig is e-mailben szeretne választ kapni arra, hogy egyetértenek-e az általa felállított hat ponttal, mely többek közt arról szól, hogy a jelenlegi vezetésnek le kell mondania még a közgyűlést megelőzően, vagy lemondásuk hiányában kerüljenek visszahívásra a közgyűlésen. Továbbá azt is szorgalmazza a nyílt levél, hogy az új felállásban ne kapjon szerepet olyan személy, aki a jelenlegi ciklusban megválasztott tisztségviselő volt.

„Én már korábban jeleztem, hogy akik eddig tisztséget viseltek, azoknak önként le kell mondaniuk. Richter Attila lemondásakor a tisztségviselők úgy reagáltak, hogy meglepődtek, mekkora a gond. Ha igazából tudtak róla, az komoly probléma, ha nem, akkor még nagyobb. Ha a főtitkár önjáró volt, nem figyeltek oda, hogy mit csinált, akkor az elnökség, a felügyelőbizottság nem végezte jól a munkáját. Ezért felelősséget kell vállalniuk, a következményekkel pedig számolniuk kell. Ha a klubomnál a pénzügyi beszámolómat tíz százalék ellenezné, akkor fontolgatnám a lemondásomat. A tavalyi közgyűlésen sokkal többen voltak olyanok, akik nem értettek egyet a dolgok alakulásával, a szövetség mégis óriási győzelemként értékelte a szavazás eredményét” – mondta.

A nyílt levél szerint a megválasztandó elnökségnek az első feladata a teljes pénzügyi átvilágítás és a szakmai megújulás kell, hogy legyen, nem utolsó sorban a vidéki teniszélet ujjá szervezése és felkarolása. Emellett a lehető legsürgősebben fel kell tárni az óriási adósságállomány okát és, hogy azért ki és milyen mértékben felelős.

„Nem lehet az ítéletet előre megtenni, nem szabad felelőtlenül vagdalkozni, de látjuk, hogy mekkora pénzösszeg hiányzik” – mondta a jogi végzettséggel rendelkező Hajba, aki nem tartja életszerűnek, hogy a jogi szakértők ennyi ideig tanakodnak azon, hogy elinduljon-e az ügyészségi vizsgálat.

„Hétszáz-nyolcszáz millió forintos hiányról már több mint egy éve lehet tudni, de arra sem látok választ” – teszi hozzá Hajba, aki hangsúlyozta, nem azt akarja, hogy az egyik oldal harcoljon a másikkal, hanem, hogy a tenisz kerüljön előtérbe, legyen megoldás a problémákra.

„Meg kell nézni, hogy van-e egy olyan új csapat, akit a tenisztársadalom támogatni tud, és meg kell fogalmazni egy rövid, tömör programot, amivel fel lehet lépni. Ez a következő két-három hét dolga lesz” – zárta szavait.