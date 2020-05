Jogszerűtlennek tartja szegedi szolgáltatási szerződésének felmondását az Affidea

Elengedik a fővárosi kisvállalkozók üzletbérleti díjának negyedét, ha nem bocsátották el a dolgozóikat.

A fővárosi önkormányzat reményei szerint a május lesz az utolsó rendhagyó közgyűlés és a veszélyhelyzet feloldása után júniusban már a szokásos rendszerben vitathatják meg az előterjesztéseket a polgármesterek és listás tagok. A járvány ideje alatt összesen 85 javaslatot terjesztett be a városvezetés, mindegyikről kikérték a frakciók véleményét. Összesen 29 előterjesztést tárgyaltak sürgősséggel, amelyek túlnyomó része védekezéshez kapcsolódott, míg egy a Vígszínház igazgatói kinevezéséről szóló döntés volt – összegzett Kiss Ambrus a jövő heti közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen. A fővárosi önkormányzat összesen 10 000 PCR-tesztet vásárolt, amelynek kétharmadát használtak el idősotthonokban és hajléktalanszállókon. A tesztek közül 132 mutatott pozitív eredményt, ezek aránya egyébként májusban jelentősen csökkent. További 5000 tesztet a kerületek között lakosságarányosan osztottak szét. A főváros mintegy 5000 tesztet tartalékol a járvány következő hullámára. A jövő heti közgyűlésen összesen 54 napirendi pontot tárgyalnak. Elsőként a tavalyi év pénzügyi zárását. A tervezett 477 milliárd forintos bevételből csak 365 milliárd folyt be, amelynek fő oka a tervezettnél alacsonyabb összegű hitelfelvétel. Ezzel párhuzamosan a kiadási főösszeg is csökkent 417 milliárdról 315 milliárdra. Ez a működési kiadások kismértékű csökkenésének, valamint a projektek lassan haladásának volt köszönhető. Kiss Ambrus ismét elmondta, hogy a szeptember 30-ig csak feltételes közbeszerzést írhatnak ki a fővárosi cégek. Így lesz a Lánchíd esetében is, bár egyelőre még zajlik a műszaki feltételek módosítása. A főváros ugyan egyetlen projektet sem szeretne törölni a listáról, de erről majd csak ősszel, a végleges védekezési költségek, az elvonások teljes összegének és az adóbevétel csökkenésnek az ismeretében dönthetnek. Kiss Ambrus a Népszava kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 3,2 milliárd forintos buszvásárlásra ígért állami támogatást csak jövőre kaphatja meg a főváros. Fürjes Balázs mai Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy a törökországi Mercedes buszgyár amúgy is áll most és nem fogad rendeléseket. Kiss Ambrus azonban a BKV vezérigazgatójára hivatkozva állítja, hogy a gyár most is működik, de egyelőre nem teljesen érthető, hogy a kormány szerint miképpen vásárolhatnának buszt idén, ha a pénz csak jövőre érkezhetne meg. Egy tweet-nél komolyabb garanciákat várnak. Fürjes egyébként egy újabb kormányhatározatot ígért, de ugyebár az idei kifizetésről is volt egy ilyen. A városvezetés izgalommal várja a kormány döntését az ingyenes parkolással kapcsolatban, mert az autós forgalom érezhetően megnövekedett, a parkolás egyre nehezebb a belvárosi területeken. A közösségi közlekedés az elmúlt hetekben 9 milliárddal kevesebb bevételt könyvelhetett el, mint tavaly ilyenkor, a teljes jegyárbevétel kiesést a BKK 20 milliárdra becsüli. Ezt biztosan nem tudja egyedül kigazdálkodni a cég, a városvezetés pedig nem hiszi, hogy ezt a veszteséget egyedül kellene állnia. A fővárosi a járványra tekintettel június végéig haladékot adott a mikró és kisvállalkozásoknak a bérleti díjak fizetésére. Az új javaslat szerint a díj 25 százalékát elengedik azoknak a civil szervezeteknek és kisvállalkozásoknak, amelyek hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy az árbevételük március óta 25 százalékkal csökkent és nem mondtak fel az alkalmazottaknak. A rászorultaknak korábban ígért 20 ezer forintos rezsitámogatás augusztustól igényelhetik a védendő fogyasztók a Hálózat Alapítványon keresztül. A juttatást a távhő és a csatornaszámlákban írják jóvá. Az idei 200 milliós keretet jövőre meg szeretné duplázni a városvezetés. Az idősotthoni dolgozók után a hajléktalanellátásban dolgozók is átlagosan bruttó százezer forintos egyszeri jutalmat kapnak a járvány ideje alatt végzett munkájukért. A differenciálást a helyi vezetőkre bízza a városvezetés. Ha a közgyűlés a jövő héten elfogadja az indítványt, akkor két héten belül meg is kapják a pénzt. Jövő héten megnyílik a Városházán kialakított hajléktalanszálló, most folyik a berendezése. Mint ismeretes , ezt a Németh Szilárd volt és Borbély Lénárd jelenlegi csepeli polgármester tiltakozása miatt a XXI. kerületbe tervezett átmeneti karanténszálló helyett alakították ki.