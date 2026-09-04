Az állami rendszerben hónapokat kell várnia a vizsgálatokra, a magánban néhány napon belül fogadják – ha ki tudja fizetni. De valóban ugyanazt az ellátást kapja? Mi történik, ha a magánban gyorsan elkészül a lelet, a kezeléshez azonban már állami kórház kell? A Szike új adásában Vizi András gyermeksebész, aki a magánpraxisát feladva tért vissza az állami gyermektraumatológiára, valamint Kirschner András, a Swiss Medical alapítója vitatja meg: mit nyer és mit veszít a beteg attól, hogy Magyarországon ugyanaz az orvosi tudás két, nagyon eltérően hozzáférhető rendszerben működik.
Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton csütörtök este jelentette be, hogy visszalép a jelöltségtől, amit a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolatával indokolt. Dr. Görög Mártát a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjeként írta le a hamarosan hivatalba lépő kormányfő.
A Nobel-díjas író 1973 és 1976 között hallgatott jogot az intézményben.
Ugyan már, csak egy növény – legyint az ember, ha azt hallja, ilyesminek a csempészésével foglalkozik valaki. Kevesen gondolnak bele, hogy ezzel a hozzáállással végérvényesen eltűnhetnek fajok a bolygóról. Lehet, hogy egy kaktusz nem olyan cuki, mint egy tigriskölyök, de legalább annyira fontos. A szegedi egyetemen hallgattunk érdekes szemléletformáló előadást a témáról, amelyből azt is megtudhattuk, mint jelent a magyarokra is jellemző növényvakság, és mit tehetünk ellene.
Nem először fordul elő, hogy pályázat nélkül neveznek ki megbízott tanszékvezetőt.
A hallgatók mindkét intézmény diplomáját átvehetik majd.
A dokumentummal kapcsolatban problémák merültek fel, az intézmény közlése szerint további vizsgálatok vannak folyamatban.
Alig pár napos baba alszik békésen egy fiatal lány ölelésében. Nem az édesanyja, mindössze igyekszik megadni az apróságnak azt, amiből egyébként kimaradna ebben a kötődés kialakulása szempontjából döntő időszakban. Szegeden jártunk, ahol az Örökké Haza önkénteseit kísértük el a klinikára. Kórházban hagyott újszülöttekhez járnak be, hogy ringassák, etessék, pelenkázzák őket. Projektötletnek indult, egyetemi kurzus lett belőle, ma már mások is szívesen átvennék a jó példájukat, hiszen ahogy lapunk cikksorozata rávilágított, több száz csecsemő fekszik most is egyedül a kórházakban, a rácsos ágyak magányában. Ami később életre szóló trauma lehet, a tudat alatt is lappangó szeretethiány-betegség.
Debrecenben is tetőt bontott a szél, Balatonfüreden pedig mindent magával vitt az orkán.
Kincse Csongor sajtóértesülések szerint egy neki küldött e-mail miatt bizonytalanodott el, de a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója hívta személyes találkozóra azzal, hogy fenntartják az állásajánlatot.
Egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgoznunk – hívta fel a figyelmet Kincse Csongor a Szegedi Tudományegyetem végzős hallgatói előtt.
Csak egy botrányos eset kényszerítette rá a kabinetet, hogy foglalkozzon a kérdéssel, amelyről a Népszava számolt be elsőként.
Információink szerint hétfőn kancellári vezetői megbeszélést tartottak, és az a döntés született, hogy azonnali hatállyal használatba adnak a gyermeksebészetnek egy másik épületben lévő műtőt.
Húsz éve tudható, hogy a klímaváltozás miatt a mezőgazdaság aszályveszély mellett termel. Mégis, kevés érdemi megoldás született.
Szegeden 20 pont jár majd a fideszes káderképzősöknek, ami duplája a pécsinek.
Botka László, a város polgármestere bejelentette, a világhírű biokémikusunk portréját a C-vitamin feltalálójával együtt festik fel Szeged legmagasabb, 17 méteres lakóépületére.
A biokémikus azt tanácsolta a fiataloknak, élvezzék azt a munkát, amit végeznek, mert ha így tesznek, egyre jobbak lesznek benne.
A major (súlyos) depressziós zavar gyakori, súlyos pszichiátriai kórkép, amely világszerte mintegy 300 millió embert érint, és a kutatók szerint gyakran ellenáll a gyógyszeres terápiának. A betegség előfordulása drámaian megnőtt a koronavírus-járvány kezdete óta, a becslések szerint világszerte több mint 53 millió új esetet regisztráltak.
Nem az Orbán-kormányt képviseli. Csak a NER-t.
Lenne haszna kishazánkban.
Más uralkodói családtagokat is azonosítottak.
Erre az osztályra irányították a betegeket korábban a Bács-Kiskun Megyei Kórház urológiai osztályáról, amely októberig nem működik – derül ki Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő beszámolójából.
A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 45 napjuk maradt arra, hogy beoltassák magukat, ha ez elmarad, akkor pedig igazolniuk kell, hogy miért nem tették meg.
Felhívják a figyelmet a személyi higiéné, a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára is.
Sok, későbbi Nobel-díjas is megkapta ezt az elismerést.
A mellőzött közbeszerzési eljárás miatt bírság vagy a szerződés megsemmisítése várhat a felsőoktatási intézményre.
Ötvözi a hagyományos gépi lélegeztetésen alapuló és a spontán légzés mellett végzett tüdőműtétek előnyeit.
A nem jogerős határozat szerint az egyetemi szenátusi döntés nem minősül közigazgatási jogvitának, így nem perelhető.