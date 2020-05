Kína törvénnyel korlátozná az ellenzéki tevékenységet Hongkongban

Tovább enyhül a magyar járványügyi szigor a szomszédos országok állampolgárai előtt is.

Péntektől beléphetnek az Osztrák Köztársaság területéről Magyarországra azok az osztrák állampolgárok, akik négy napnál nem régebbi okirattal igazolni tudják, hogy szervezetükben aktuálisan nincs jelen a Sars-CoV-2 koronavírus. A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet ugyanakkor előírásokat is tartalmaz az Ausztria felől Magyarország területére belépett osztrák, illetve magyar állampolgárok számára. – Aki a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el és haladéktalanul értesítenie kell telefonon a járványügyi hatóságot – tartalmazza a kormányrendelet. Mindez vonatkozik arra is, aki az Európai Gazdasági Térséghez tartozó állam polgáraként Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és ezt tartózkodási kártyával igazolja. A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban határátlépőkre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán jelezte azt is, hogy Szlovákiához hasonlóan Magyarország is jelentős könnyítéseket vezet be északi szomszédunktól érkezők számára. A szlovák kormány már csütörtöktől lehetővé tette, hogy állampolgárai a karanténba vonulás kötelezettsége nélkül utazhassanak a szomszédos országokba, így hazánkba is, legfeljebb egy napra. Péntektől ugyanezt a szabályt vezettük be a szlovák állampolgárok számára mi is.



Így lehetővé válik, hogy a magyar-szlovák határ mentén élő családok és közösségek tagjai újra találkozhassanak egymással.

Szijjártó Péter emlékeztetett: tekintettel a két ország közötti gazdasági kapcsolatokra, a teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a határátlépést. Szerinte „Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is kifejezetten sikeresen kezelte a koronavírus-járványt, alacsonyan tudta tartani a fertőzöttek számát”.