Müller Cecília: Összesen 521 egészségügyi dolgozó fertőződött meg a járvány kezdete óta

Az országos tisztifőorvos azt mondta: a gyerekek esetében nem indokolt a maszk viselése. Változtak az Ausztria felőli belépés szabályai.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett adókedvezményeket foglalta össze elsőként Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az operatív törzs péntek délelőtti tájékoztatóján. Közölte, hogy a gazdaságvédelmi intézkedéseket is viszonylag gyorsan meghozták, majd ismertette azokat a pénzügyi, gazdasági kormányzati könnyítéseket, amelyeket a katások, vállalkozók, munkaadók és munkavállalók kaptak a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Emlékeztetett arra, hogy nem kell adót fizetniük június 30-ig 26 szakmában a katásoknak. Csak azok a vállalkozók használhatják fel az adókedvezményt, akik már február 1-jén is végezték vállalkozói tevékenységüket. Emellett tíz egyenlő részletben, pótlékmentesen fizethetik be a katások felhalmozott adótartozásukat. A nagyobb cégek esetében 4 hónapra függesztették fel a munkáltatók adóterheit, a munkavállalóknak pedig csak személyi jövedelem adót kell fizetniük. Ezzel jóval kevesebbe kerül a munkavállalók foglalkoztatása a vállalkozásoknak, és a munkavállalók nettó jövedelme is magasabb. Az államtitkár kijelentette, hogy százmilliárd forint adót engedett el a kormány. Az adókedvezménnyel lefedett négy hónap alatt elmondása szerint több mint 210 ezer munkavállaló munkahelyét tudták megtartani, 28 ezer vállalkozás veszi igénybe, és összesen 66 milliárd forintot jelent.



Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy 37 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, így 476-an haltak meg az országban a fertőzés következtében. Gyógyultan 1587-en távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent, 44 százalékuk budapesti. Harmaduk, összesen 483 fő igényel kórházi kezelést, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében továbbra is a 100 ezer főre eső fertőződések számát vizsgálják. A 3678 igazolt fertőzött Magyarországi viszonylatban így 37,6-et ad ki, vagyis körülbelül 38 fertőzött esik minden 100 ezer főre itthon. Budapest az első 100-zal, a második helyen Zala megye áll 97-tel, ezt követi Fejér megye 87-tel, Komárom-Esztergom megye 74-gyel. Pest megye az 5. helyen áll 40 fővel. Korcsoport szerint az idősebbek betegedtek meg nagyobb számban és szorultak jellemzően kórházi kezelésre. Megfogalmazása szerint egy elhunyt is veszteség és fájdalom, de az adatokat 100 ezer főre vetítve Európában egy kedvező járványügyi helyzetet tudhatunk magunknak, mivel halálesetből 100 ezer főre 5 jut. Közölte, hogy a 37 új fertőzött közül 5 ember az Óhegy utcai idősotthonból, 2 ember a Pesti úti idősotthonból, másik 2 pedig egy seregélyesi otthonból származik. Kijelentette, hogy a járványügyi mutatók továbbra is kedvezőek, csökkent a napi új fertőzések száma, lapos a járványgörbe, és az első hullám vége felé vagyunk. Müller Cecília beszélt arról is, hogy a Debreceni Egyetemmel kötött együttműködésben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a nemzeti oltóanyaggyártásról állapodott meg. Ezt rendkívül fontosnak és előremutatónak nevezte az országos tisztifőorvos. Megállapította, hogy a koronavírus esetén sem kellett védőoltássokkal megelőzhető, egyéb betegségekkel számolni Magyarországon, köszönhetően az itthoni oltási rendszernek. A biológusok, kutatók már elkezdték a munkát, és ez már a hazai vakcinafejlesztés alapját is képezi. Az országos tisztifőorvos reméli, hogy sikeresek leszünk, mivel a vakcinára vár az egész világ. Számos kutatócsoport működik a világban különböző kutatási terveket követve, Müller Cecília bízik a miénkben. Kiss Róbert alezredes megerősítette, hogy folyamatosan tárgyalnak a szomszédos országokkal arról, hogy a korlátozásokat fel tudják függeszteni. Osztrák-magyar viszonylatban a személyi forgalomnál osztrák és magyar állampolgár is beléphet Magyarországra, amennyiben négy napnál nem régebbi, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy szervezetében nem mutatható ki a koronavírus. A magyar-szlovák határon a szlovák állampolgárok beléphetnek Magyarországra, ha kevesebb mint 24 óráig tartózkodik itt. A magyar-román határon a tranzitközlekedés továbbra is biztosított. Közölte, hogy újabb védőszállítmányok érkeznek pénteken több mint 30 kórházba, illetve egyesületekhez.

Hatósági házi karanténban 11 668 ember van, 1046-ot rendeltek el az elmúlt 24 órában. Eddig 1230-an vállalták önkéntesen a karantén elektronikus ellenőrzését. Tegnap 30 magatartásszegést tapasztaltak a karanténszabályokkal kapcsolatban. Újságírói kérdések: Arra a kérdésre, hogy a bányatavakban lehet-e fürdeni, Müller Cecília közölte, hogy csak a kijelölt fürdőhelyen szabad. A szabadtéri strandok már megnyitottak, de a távolságot ott is kell tartani. Azt egyelőre nem tudni, meddig tart az időkorlátos vásárlás, de egyelőre indokolt a fenntartása. Úgy tudni, több óvodában papírtörlőt használnak törölköző helyett, de maszkot is hordani kell. Müller Cecília szerint a gyerekek esetében nem indokolt a maszk, mivel a kisgyerekek anatómiája teljesen más. Úgy véli, a hangsúly a higiénián és a távolságtartáson van, de a papírtörlő szerinte jó ötlet. Még mindig karanténba kell vonulniuk a külföldről hazatérőknek. A külföldi intézkedéseket folyamatosan követik, és ha úgy látják, hogy enyhíthetnek a korlátozásokon, akkor ezt meg is teszik. Az adatok tisztításáról, a megyei fertőzések korrigálásáról Müller Cecília azt mondta, hogy 11 szabolcsi esetet áttettek Budapestre, illetve Zala megyébe. A fertőzöttek ugyanis ott éltek, csak lakcímük volt szabolcsi. 3 Borsod megyeit szintén Budapesthez tettek át. Összesen 521 egészségügyi dolgozó fertőződött meg a járvány kezdete óta. Jelenleg 254-en aktív fertőzöttek közülük. Meggyógyultak 266-an, egy ember pedig meghalt. Müller Cecília érdeklődésére megerősítette, hogy folyamatosan frissítik az egészségügyi ellátások eljárásrendjét, és több beavatkozáshoz nincs szükség PCR-tesztre. Eddig 49 kiskorúnál mutatták ki a koronavírust, közülük négyen a 0-1 éves korosztályba tartoznak. Még folyik az elhunyt tatabányai beteghordó esetének vizsgálata. Annak lezárulta után azonban csak a családot fogják tájékoztatni, személyiségi és kegyeleti okokból a közvéleményt nem.