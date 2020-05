Járványgyógyítás: simán felépülhetett volna édesanyja szerint a fiatalon elhunyt esztergomi családanya

Szalay-Bobrovniczky Kristófot Kumin Ferenc váltotta, de nemcsak a londoni követségen hajtottak végre személycserét.

Szijjártó Péter külügyminiszter több nagyköveti posztra küldött új diplomatákat még az év első negyedében – derül ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyből , a hírt az mfor.hu szúrta ki. A portál kiemeli: ezek közül a londoni képviseletnél végrehajtott, már beharangozott személycsere a legérdekesebb, Szalay-Bobrovniczky Kristófot Kumin Ferenc váltotta. De nem csak a londoni követségen hajtottak végre személycserét. Új vezetőt kapott Magyarország zágrábi és ottawai képviselete is. A változások a következők:

Magyarország Európa Tanács melletti, Strasbourgban működő Állandó képviseletének vezetőjét is lecserélték, Kertész Ágnest Rusz Alex Harry váltotta. A közlöny szerint a felsoroltakon túl rendkívüli és meghatalmazotti nagyköveti kinevezést kapott Kálmán Zoltán, Mile Lajos, Berényi János György és Tóth Natália Ildikó. Kálmánról még február elején született döntés, a többiekről pedig a tavasz folyamán – legutóbb, májusban, Berényiről, aki a stuttgarti főkonzulátuson látja el diplomáciai feladatait. Berényi korábban a soproni női kosárcsapat vezetőjeként ért el sikereket. Mile Lajos a kolozsvári főkonzulátust irányítja misszióvezetőként, életrajza szerint több párt életében is jelen volt, legutóbb az LMP tagjaként vett részt a parlament munkájában. Lapunk tavaly decemberben írta meg , hogy értesüléseink szerint hazajön londoni nagyköveti pozíciójából Szalay-Bobrovniczky Kristóf és a helyét Kumin Ferenc, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium helyettes államtitkára veszi át. Információink szerint a csere jóval több mint egy egyszerű nagykövet-váltás. Az idő előtti cserét ugyanis nem az indokolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, vagy Szijjártó Péter külügyminiszter elégedetlen lett volna a diplomata munkájával. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Habony Árpád jobbkezeként dolgozott az elmúlt években Londonban. Habony Árpád pedig ismét aktív szerepet kap a kormányzati politika és kommunikáció alakításában – mondta akkor a Népszavának több, az ügyre rálátó forrás is.