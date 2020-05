Fülön szúrta áldozatát egy férfi Bakonyszombathelyen, vádat emeltek ellene

A vádirat szerint megtévesztő cikkeket közölt, amelyek az emberekből zavart és nyugtalanságot váltottak ki.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki a koronavírus 2020. januári, magyarországi megjelenéséről közölt álhírekből akart hasznot húzni, és így megzavarta a köznyugalmat – közölte a Fővárosi Főügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A vádirat szerint egy 30 éves férfi 2020. január 28-án az általa regisztrált, megtévesztően egy kereskedelmi televízió híradójának weboldalára hasonlító honlapon valótlan tényállításokat közölt, valós újságcikként feltüntetve. A valótlan állítások lényege szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ bejelentette, hogy heten, magyar és kínai állampolgárok megfertőződtek a vírussal és hárman el is hunytak; az éjszaka folyamán további ötvenhét személyt helyeztek karantén alá megbetegedés gyanújával; a Keleti Pályaudvaron is összeesett és meghalt egy kínai férfi a vírus miatt. A cikk arra is kitért, hogy a külügy bejelentése szerint a Magyarországról Kínába tartó összes járatot törölték. A cikkbe ágyazott két képen védőfelszerelésbe öltözött orvosok, illetve a Keleti Pályaudvaron felsorakozott mentők és rendőrök voltak láthatók, erősítve a megtévesztést. A férfi másnap újabb cikket tett közzé, amely szerint egy magyar nő az V. kerület közterületén hirtelen meghalt, az országos tisztifőorvos szerint koronavírus gyanúja miatt, és Magyarország fertőzött övezetnek számít. A cikkbe a vádlott ismét megtévesztő képet ágyazott, amelyen a Nyugati Pályaudvar környéke volt látható a villamost megállító, megkülönböztető jelzést használó rendőrautóval és a síneken intézkedő személyekkel. A cikkeket a vádlott a közösségi médiában is közzé tette, ahol azokat több ezren megosztották. A cikkeket megosztó, illetve olvasó személyek közül több százan félelmet és szorongást kifejező hangulatjelekkel, illetve kommentekkel fejezték ki aggódásukat. A vádlott az akarta elérni, hogy az érintett cikkeket megjelenítő felületeken elhelyezett hirdetések útján bevételt szerezzen, amely a kattintások számától függött. A közzétett cikkek és az azokban található, pánikkeltésre alkalmas álhírek a magyar lakosság nagyobb csoportjához jutottak el, az emberekből zavart és nyugtalanságot váltottak ki. A vádlott közveszéllyel járó cselekmény bekövetkezésével fenyegetett, haszonhoz jutási szándéka érdekében a köznyugalmat súlyosan megzavarta. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a férfit azonosította és gyanúsítottként hallgatta ki. Az ügyészség a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. Indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül büntetővégzésben szabjon ki végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést a bűncselekményt beismerő vádlottal szemben.