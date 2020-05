A sztárséf rasszista kijelentése miatt elvették étterme Michelin-csillagát

Montenegróban május 5-én regisztráltak utoljára új fertőzöttet.

Szerbiában csütörtökről péntekre 10 833-ról 10 919-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A kormány eltörölte azt a határozatot, amely szerint csak negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba, ellenkező esetben 14 napos karantén vár az utazóra. Péntektől a határ teljes mértékben megnyílt a bejövő személyforgalom előtt. A szerbiai közegészségügyi intézet ajánlást fogalmazott meg a filmes szakma számára, amelyben az újrainduló forgatásokat szabályozza. Ezek szerint, ha lehetséges, kerülni kell a közeli kapcsolatot, be kell tartani az ajánlott kétméteres távolságot, és a stáb minden tagjának maszkot és kesztyűt kell viselnie, kivéve az éppen jelenetet forgató színészeket. Tömeges jelenetek felvételénél legfeljebb ötvenen tartózkodhatnak egy helyen. A szerbiai film- és sorozatkészítés március közepe óta állt, a szükségállapot és az egészségügyi előírások miatt ugyanis nem forgathattak a stábok. Koszovóban 24 óra alatt eggyel, 1004-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A belpolitikai válság azonban – a járványhelyzettel ellentétben – nem enyhül, sajtóértesülések szerint nem lehet majd könnyedén új kormányt alakítani, miután március végén a bizalmi szavazáson megbukott az Albin Kurti vezette kabinet. A várakozások szerint a jelenleg az alkotmánybíróság előtt lévő ügy megoldása az előrehozott választás lesz. Észak-Macedóniában péntekre 1858-ról 1898-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az iszlámhívők a hétvégén ünneplik a ramadán végét, és kezdődik a háromnapos áldozati ünnep (kurban bajram). Mivel az ország lakosságának több mint egyharmada muszlim vallású, a kormány pénteken dönt arról, hogy a tömeges ünneplések – és az átfertőződések – elkerülése érdekében teljes kijárási tilalmat vezessen-e be szombat délutántól kedd reggelig. Az ország egészségügyi minisztere szerint azért lenne szükség a szigorú lépésre, mert egyre kevesebben tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket, és éppen a családi ünneplések miatt nőtt meg az utóbbi napokban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Az ellenzék és a muszlimok szerint viszont nem lenne logikus lépés a teljes kijárási tilalom, hiszen jövő kedden már megnyithatnak a kávézók és az éttermek, ahol szintén sok ember gyűlik majd össze, így – véleményük szerint – az egy-két nappal korábbi szigornak semmi értelme. Montenegróban május 5-én regisztráltak utoljára új fertőzöttet. Az igazolt fertőzöttek száma 324, az aktív esetek száma 1. A strandok egy hete kinyitottak, de egyelőre még a lezárt határok miatt csak belföldi turisták fürdőzhetnek az Adriai-tengerben. Várhatóan június elsejétől már a külföldiek is beléphetnek az országba. Idegenforgalmi szakemberek szerint az árak idén mérsékeltebbek lesznek a korábbiaknál, egyrészt hogy még több turistát vonzzanak Montenegróba, másrészt „szolidaritásból”, hiszen mindenkit megviselt a koronavírus-járvány. Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2338-ról 2350-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az ország többségében szerbek lakta részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a vezetése csütörtök este feloldotta a szükségállapotot, így kijárási tilalom sincs már érvényben az országnak ebben a felében.