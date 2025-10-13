Szoktam bízni a megérzéseimben – egyre nagyobbra nő vendéglátóipari cégcsoportja, a Costes, miközben ő maga eltűnt a leggazdagabb magyarok 100-as toplistájáról, ahová szerinte sosem tartozott, csak mások vagyona kevésbé volt transzparens. Gerendai Károly a Sziget fesztivállal alapozta meg cégbirodalmát, és a legfrissebb hírek szerint lehet, hogy visszatér Óbudára. Interjú.
Új éttermet nyitott Rácz Jenő séf vezetésével a több Michelin-csillagos éttermet is működtető Costes Csoport, amely ezúttal a balatoni vendégkört veszi célba. Az Ypsilon Étterem by Rácz Jenő néven ma megnyíló étterem a Balaton egyik legexkluzívabb kikötőjében, az alsóörsi Ypsilon Yacht Club területén üzemel majd nyaranta.
„Szlovénia egyik legnagyobb bortermelő vidékén vagyunk, jó borokból nálunk bőség van. Törekszünk rá, és szerencsére megoldható, hogy mindent, amit csak felszolgálunk, 100 kilométeren belülről szerezzünk be” – mondja a Bib-Gourmand minősítést birtokló Gostlina Termika tulajdonosa. Az étterem a Vipava-völgyben található, alig egyórányi autózásra Ljubljanától, tulajdonosa pedig találóan leírja, országa miként áll a vendéglátáshoz és a gasztronómiához, ami a sikerük egyik, ha nem is titkos hozzávalója. A városi hamburgerezőtől indulva jutunk el a magas gasztronómiáig, amit a világszerte ismert Michelin-kalauz is meghálált nemrég egy újabb szlovén kiadással.
Először jelentetett meg étteremkalauzt Magyarország egészéről (National Selection of Hungary) a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely vidéki magyar éttermeket is kitüntetett a Michelin-csillag minősítéssel.
Elismerést kapott egy olyan vegán étterem is, amely közösségi finanszírozással és egy zöld bank hitelével nyílt meg.
A járvány miatt majdnem elhalasztották a kalauz megjelenését, amelyben jó színvonalú éttermeket is ajánlottak.
A kulináris világ Oscar-díját 2017-ben elnyerő női konyhafőnökkel működő mindjárt kettőt is.
A düsseldorfi étterem újranyitásáról szóló bejegyzéséhez Jean-Claude Bourgueil azt is hozzáfűzte, kínaiakat nem látnak szívesen.
Kobajasi Kei már 15 évesen eldöntötte, hogy séf lesz és francia konyhát akar vinni Franciaországban
Felszólította a "csillagosztókat" vonják vissza a leminősítést, de mivel ez nem történt meg, a mesterszakács feljelentette az éttermi kalauzt. A Michelin ügyvédje reklámfogásnak tartja az eljárást.
Az asszony férjén és fián kívül további 23 vendég is rosszul lett a valenciai RiFF-ben étteremben elköltött vacsora után. A közegészségügyi hatóság vizsgálatot indított, az éttermet bezárták.
Magyarország történetében először kapott budapesti étterem két Michelin csillagot. A Costes, a Costes Downtown és a Borkonyha megőrizte egy-egy csillagát.
Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal minősített étterme. A Costes, a Costes Downtown és a Borkonyha megőrizte egy-egy Michelin-csillagát.
Két napig Budapest Európa gasztronómiai fővárosa. Ezekben az órákban érkeznek meg Budapestre az első, európai hírű séfek, olyan szakemberek, akik az éttermüket Michelin-csillaghoz segítették hozzá - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.
Elfáradt, már nem érti a mai világot, így nagyon kevés esélyt lát arra, hogy három év múlva bármilyen tevékeny szerepet játsszon a Szigetben a rendezvény alapítója és eddigi arca, Gerendai Károly.
A két és fél éve Michelin-csillagot kapott Tanti meglepetést meglepetésre halmoz. Nyár vége óta már a harmadik séf dolgozik ott. A dolgozók átlagéletkora 24 év.
Újabb budapesti étterem, a Vigyázó Ferenc utcai Costes DownTown kapott Michelin-csillagot, ezzel Budapesten már öt ilyen vendéglátóhely van.
A Tanti márciusban kapott Michelin-csillagot, sokak meglepetésére. A Népszavában éppen pár nappal előtte jelent meg cikk róla. Senki nem számított erre a csillagra, bár az étterem kétségtelenül jó volt. De csak fél évvel azelőtt állt fel a csapat Pesti István séf vezetésével, aki korábban a Babelben már abszolút nevet szerzett magának. Az ő érkezése előtt máshogy is hívták az éttermet, Bruno&Bruno néven működött, de nem ment túl jól, pedig szintén színvonalas volt. Csak hát Budának ezen a részén nehéz jól menő éttermet csinálni. Bár abszolút elegáns környékről van szó, azok többsége, akik itt laknak, inkább a belváros ismert éttermeibe megy, ha vacsorázni vágyik. Az ebéd ezen a „tájon” általában jobban megy, mint a vacsora.
Az érdeklődők ismét jelentős segítséget kaphatnak ahhoz, hogy melyik éttermeket érdemes választani Magyarországon, pontosabban Budapesten. Megjelent ugyanis a TripAdvisor 2015-ös Travelers’ Choice listája.
Éppen a most Michelin csillagot kapott Tanti Éttermet mutattuk be szombaton a Népszava Szép szó mellékletének gasztronómiai rovatában. Magyarországon a negyedikként kapta meg a világszerte legrangosabbnak tartott gasztronómiai elismerést.
Leszerepelt a februári higiéniai vizsgálaton New York egyik legdrágább étterme: a manhattani Time Warner Központban működő Per Se a legalacsonyabb fokozatnak számító C-minősítést kapta a közegészségügyi ellenőröktől.
A Vajda Péter által főszerkesztett Dining Guide top listája régóta mérce a szakma számára. A legjobb tíz étterem díjátadója - melyet hétfő este rendeztek - igazi társasági esemény. Az idén az Onyx bizonyult a legjobbnak, ami nem meglepetés, hiszen a két magyarországi Michelin csillagos vendéglő közül ez az egyik.