Michelin-csillag, megújult csapattal

A Tanti márciusban kapott Michelin-csillagot, sokak meglepetésére. A Népszavában éppen pár nappal előtte jelent meg cikk róla. Senki nem számított erre a csillagra, bár az étterem kétségtelenül jó volt. De csak fél évvel azelőtt állt fel a csapat Pesti István séf vezetésével, aki korábban a Babelben már abszolút nevet szerzett magának. Az ő érkezése előtt máshogy is hívták az éttermet, Bruno&Bruno néven működött, de nem ment túl jól, pedig szintén színvonalas volt. Csak hát Budának ezen a részén nehéz jól menő éttermet csinálni. Bár abszolút elegáns környékről van szó, azok többsége, akik itt laknak, inkább a belváros ismert éttermeibe megy, ha vacsorázni vágyik. Az ebéd ezen a „tájon” általában jobban megy, mint a vacsora.