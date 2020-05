Fokozatosan készülnek a nyitásra a könyvtárak és a múzeumok

A járvány csökkenésétől függ, pontosan mikortól fogadhatnak újra látogatókat a könyvtárak, illetve a nem szabadtéri múzeumok.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megkezdte az újranyitás előkészítését, amely fokozatosan, időben és térben korlátozottan valósul meg. Konkrét időpontot még nem tűztek ki, ám közleményben hangsúlyozzák, a tagságok, a kikölcsönzött könyvek és az egyéb dokumentumok lejárati idejét a könyvtár folyamatosan meghosszabbítja. Erre az időszakra késedelmi díjat nem számol fel, és a nyitást követően további egy hónap türelmi időt adnak az olvasóknak a kölcsönzött anyagok visszavitelére.

A tervek szerint az első ütemben – a Központi Könyvtár mellett – tizenöt másik könyvtár kezdi meg a visszavételt és a kölcsönzést. Ezt követően tizenegy könyvtár nyitását tervezik, a harmadik fázisban húsz bibliotéka nyit ki. Az olvasók értesítést kapnak majd, mikorra várják őket, és milyen szabályok betartását kérik tőlük. Ez azért is fontos, mert jelenleg több mint kétszázezer kötet van hatvanháromezernél is több olvasónál. Noha az intézmény két és fél hónappal ezelőtt bezárt, nem hagyták magukra a látogatókat, és a háttérbeli munka sem állt le. Végzik a leltárakat, áttekintik az állományt, és ahol lehet, átrendezik a tereket: többek közt megújul a Török utcai könyvtár és bővül a Csertő parki ideiglenes könyvtár alapterülete. Megvásárolják a legfrissebb könyveket, hogy a nyitást követően minél több újdonsággal találkozhassanak az olvasók. Emellett aktív online jelenléttel igyekeztek könnyebbé tenni a karantén időszakot: a tagkönyvtárak Facebook-oldalán folyamatos ajánlókkal, online játékokkal várták az érdeklődőket, és teszik azt a továbbiakban is.



Egyelőre a nem szabadtéri múzeumok és kiállítóhelyek újranyitására sincs még konkrét időpont, ennek meghatározása szintén a járvány csökkenésétől függ – derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkárságának lapunk kérdéseire adott válaszából. „Minden intézmény kidolgozta az újranyitás menetét, melyet az érvényben lévő korlátozásokhoz és óvintézkedésekhez igazítanak, és mindent megtesznek az emberek biztonságáért” – írták. Arra a kérdésünkre, becslésük szerint az elmúlt két hónapban milyen látógatószám- és bevételkiesést szenvedtek el a múzeumok, a következő választ adták: „Nem csak bevételkiesések, hanem megtakarítások is keletkeztek az elmúlt hónapok alatt, a kárfelmérés folyamatos, pontos adatok később állnak majd rendelkezésre.”

Szó szerint ugyanezeket a válaszokat kaptuk a Magyar Nemzeti Múzeumtól (MNM), amely több szabadtéri kiállítóhelyét is megnyitotta az elmúlt időszakban. A járványügyi szabályok betartása mellett május 15-től a látogatók előtt nyitva áll az MNM Vértesszőlősi Kiállítóhelye, a nemesvámosi Villa Romana Baláca Kiállítóhely, valamint Balassagyarmaton a ​Palóc Múzeumának szabadtéri gyűjteménye, a Palóc Ház. Május 19-től a visegrádi Mátyás Király Múzeum is újra megnyitotta a királyi palota kertjét és udvarait, valamint a Mátyás Király Játszóparkot. Kormányrendelet alapján a szabadtéri múzeumok május 4-től nyithatnak újra. Mától a szentendrei Skanzen fogad ismét látogatókat, továbbá az Aquincumi Múzeum régészeti parkja, a Fürdő Múzeum és a Hercules Villa. (A múzeum belső terei és az ott lévő kiállítások csak később lesznek ismét látogathatók.) Bár hétfőn a kulturális államtitkárság a nem szabadtéri múzeumok vezetőit levélben értesítette, milyen biztonsági intézkedések mellett nyithatnak újra, a tájékoztatás egy majdani – a bizonytalan jövőben esedékes – újranyitásra vonatkozott, derült ki Fekete Péter kulturális államtitkár szerdai online konferenciáján. (A szomszédos Ausztriában a múzeumok újra kinyithattak, a New York-i Metropolitan Múzeum kedden jelentette be, már augusztus közepén, vagy legfeljebb néhány héttel később kinyithat.) Több magyar múzeum lapunkat arról tájékoztatta, e hónapban biztos nem nyitnak ki újra. Van, amelyik csak szeptemberre valószínűsítette ezt az időpontot, van, amelyik nyáron csak a nagyobb kiállítóhelyeit nyitja meg.