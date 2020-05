Kubában két, saját készítésű gyógyszernek tulajdonítják, hogy kevés súlyos beteg hal meg

Feltehetően mindkét készítmény csillapítja az úgynevezett „citokinvihart”, a szervezet heves, túlzott válaszát a fertőzésre.

Kubában két, saját készítésű gyógyszer hatékonyságának tulajdonítják azt, hogy kevesen halnak meg a súlyos állapotban lévő, koronavírussal fertőzött betegek közül. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint az elmúlt kilenc napban csak ketten haltak meg a több mint kétszáz aktív fertőzött közül. A kormány jórészt két, április eleje óta alkalmazott készítménynek tulajdonítja azt, hogy a közelmúltban csökkent a halálesetek száma. Mindkét gyógyszer feltehetően csillapítja az úgynevezett „citokinvihart”, a szervezet heves, túlzott válaszát a fertőzésre, amikor az immunrendszer nemcsak a vírusokat, hanem az egészséges szöveteket is megtámadja. Az egyik ilyen gyógyszert az itolizumab, amelyet Kubában, de máshol is gyártanak, a másik egy peptid – fehérjemolekula –, amelyet a kubai gyógyszeripar fedezett fel, és reumás artritisz gyógyítására tesztelt. Miguel Díaz-Canel kubai elnök csütörtökön egy találkozón, amelyet a helyi tévé is közvetített, azt hangoztatta, hogy a világban a válságos állapotban lévő betegek mintegy nyolcvan százaléka hal bele a koronavírus okozta COVID-19 betegségbe, Kubában azonban a szóban forgó gyógyszerek alkalmazásának köszönhetően ilyen arányban gyógyulnak meg a válságos vagy súlyos állapotban lévő betegek. A hivatalos adatokból ítélve a jó közegészségügyi rendszerével és hozzáértő orvosaival büszkélkedő Kuba jól vizsgázott a járvány megfékezésében. A 11 milliós szigetországban az elmúlt héten naponta általában 20 új fertőzéses eset történt, míg április közepén még 50-60 volt az átlag. Eddig összességében 1916 embert fertőzött meg a koronavírus, és 81-en haltak bele a betegségbe. Százezer lakosra 0,71 fertőzött jut, míg például az Egyesült Államokban 29-es az arány a Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint.