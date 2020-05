Washington Post: atomfegyver-kísérlet végrehajtásáról tanácskoztak az amerikai kormány tagjai

Egy vállalatvezető és egy bankigazgató élte túl a tragikus balesetet, amiben 97 ember vesztette életét.

Ketten élték túl a pénteki pakisztáni repülőgép-szerencsétlenséget - jelentette be szombaton Míran Juszaf, Szindh tartomány egészségügyi minisztériumának egyik szóvivője. Pénteken még három túlélőről számoltak be, mivel egy sérült helyi lakost is az utasokhoz számoltak. A pakisztáni légitársaság A320 típusú, Lahorból Karacsiba tartó járatán 91 utas és a nyolcfős legénység tartózkodott. A két túlélő Zaffar Maszúd bankigazgató és Halíd Serdíl vállalatvezető - írja az MTI.