A kormány sem dobja vissza a 100 milliárd eurós mentőhitelt

A felcsúti csodamágnás tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért - ismerte el hosszú hatósági ködösítés után a DK-s Vadai Ágnes kérdésére most Nagy István agrárminiszter.

Bűz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a helyszíni ellenőrzések alapján a területi hatóságnál kezdeményezte a Viresol Kft. környezetvédelmi felülvizsgálatát - közölte a DK-s Vadai Ágnes írásbeli kérdésére Nagy István agrárminiszter. Ennek során vízvédelmi, hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi szempontból kell áttekinteni a társaság tevékenységét. Az anyag benyújtási határideje 2020. szeptember 30. Hivatalosan most ismerte el először állami szereplő, hogy a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez tartozó, Viresol nevű visontai keményítőgyárat a hatóság felelősnek találta a térségben tapasztalt tavaly novemberi, orrfacsaró bűzzel kísért vízszennyezés kapcsán. Magát a szennyezést, amúgy a Mátrai Erőmű telephelyén lévő Őzse-völgyi víztározóban észlelték először, így az erőmű munkatársai a feltárásban és elhárításban is részt vettek. A gyanú már az első pillanatban a tavaly átadott, szintén a telephelyen üzemelő Viresolra terelődött. A novemberihez hasonló szennyezések is azóta szaporodtak meg a környéken. A Mészáros-cég ugyanakkor perrel fenyegetőzve hárított. Tovább bonyolította a szálakat, hogy akkor még a Mátrai Erőmű is a felcsúti csodamilliárdos áttételes tulajdonának számított. Ám az erőművet azóta az állam megvette. A környékbeli településeket hetekig beterítő orrfacsaró bűz, illetve a környékbeli patakokban is megjelenő szennyezés ügyét a hatóságok is úgy kerülgetik, mint valami méhkast. Miközben az Átlátszó.hu április végén megszellőztette a katasztrófavédelem Viresolt elmeszelő első fokú határozatát, annak létét mindeddig sem a hatóság, sem - Szél Bernadett független képviselő írásbeli megkeresésére - a felette álló Pintér Sándor belügyminiszter nem erősítette meg. A tárcavezető május közepi kitérő válaszában - cégnevek említése nélkül - arra hivatkozik, hogy az első fokú határozatot megfellebbezték, ami így nem nyilvános. Egy július végi, hasonló eset miatt ugyanakkor a hvg.hu januári beszámolója szerint a katasztrófavédők még a Mátrai Erőművet büntették meg. A megszellőztetett első fokú határozat szerint a Viresolnak saját telephelyén kellene megtisztítania a nála keletkező, szennyezett vizet és meg kell akadályoznia, hogy az az Őzse-völgyi tározóba jusson. Nagy István ennek kapcsán rögzíti: a tározóból a szennyezett vizet novemberben leeresztették, az jelenleg üres.