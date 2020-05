Tóth Bertalan: A járvány után is fenn kell maradnia az idősek iránti figyelemnek

„Szüleink, nagyszüleink sokkal több megbecsülést érdemelnek, mint amit most kapnak a jelenlegi kormánytól” – fogalmazott az MSZP elnöke.

„Ez az elmúlt néhány hét is megmutatta, hogy mennyire oda kell figyelni az idős emberekre. A járványhelyzet elmúltával, ennek a figyelemnek fenn kell maradnia. Továbbra is segíteni kell őket. Tisztességes nyugdíjjal, megfelelő egészségügyi ellátást és megfizethető közszolgáltatásokat kell biztosítani számukra” – mondta Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke, aki az elmúlt hetekben önkéntesként segített Pécsen időseknek, a Facebook-oldalán közzétett videójában közölte: a PAPI program keretében élelmiszert, gyógyszert vásároltak, postai csekkeket fizettek be. Hozzátette, hogy ezalatt számtalan élethelyzettel találkozott. „Voltak olyanok is, akik arról panaszkodtak, hogy gyermekük, unokájuk külföldre kényszerült, ott kell munkát vállalniuk. És jónéhányan megérezték azt is, hogy egyik hétről a másikra 500-1000 forinttal került többe ugyanaz a bevásárlás, amelyet korábban elvégeztünk számukra. Pedig a kisnyugdíjasoknak minden forint számít”. Tóth Bertalan kiemelte: „szüleink, nagyszüleink sokkal több megbecsülést érdemelnek, mint amit most kapnak a jelenlegi kormánytól, pedig rengeteget dolgoztak. Két kezükkel ők építették fel az országot, nélkülük mi sem lennénk.”