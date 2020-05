Heves zivatarokkal és viharos széllel érkezhet meg este a hidegfront

A favipiravir tartalmú szert klinikai körülmények között vetik be, „nagy óvatossággal”.

Magyarország az elsők között kapott a koronavírus-kezelésben is alkalmazott, favipiravir tartalmú japán Avigan gyógyszerből, a japán kormány összesen 12200 tablettát adományozott nekünk, ami 100 beteg ellátásához elegendő – jelentette be Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hozzátette, a gyógyszert „a legjobb helyre”, a Pécsi Tudományegyetem Kutatási Központjába szállítják, ahol egy helyi kutatócsoport vizsgálja jövőbeli felhasználhatóságát. A videóban megszólalt a csoportot vezető Kovács L. Gábor professzor is: emlékeztetett rá, hogy a szert Japánban törzskönyvezték, és először az influenza ellen vetették be, amivel szemben nagyon hatásosnak bizonyult, remekül pusztította a vírusokat. Mos a világ számos pontján, így nálunk is tesztelik, hogy az Avigan mennyire hatékony a koronavírusosok kezelésében – nagy óvatossággal, klinikai körülmények között adják be a tablettákat a vizsgálatban résztvevő száz betegnek.