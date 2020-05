Előkerült Kim Dzsong Un

Nemzetközi sajtószemle, 2020. május 24.

Hála istennek, a koronaválság új életre keltette a német-francia tengelyt, Merkelnek és Macronnak mégiscsak van ereje, hogy megmentse Európát – írja a vezércikk. Pedig márciusban és áprilisban még úgy nézett ki, hogy az EU rámegy a Covid-19-re. A tagállamok félénken belesüppedtek a nemzeti önzésbe, megtagadták, hogy kinyilvánítsák a szolidaritásnak akár a legcsekélyebb jelét is. Ám egyszer csak itt a hatalmas fordulat, Berlin és Párizs 500 milliárdos alappal kívánja elhárítani a járvány gazdasági következményeit. Ekkora lépés még nem volt az unió történetében, azt tanúsítja, hogy az erős tagállamok segíteni akarnak a gyengébbeknek. A hatalmas összeget a Bizottság venné fel és osztaná szét a leginkább érintett tagok között. És nem kellene visszafizetni, noha a német kormány idáig hallani sem akart a „transzferunióról”. Most mégis megindult ebbe az irányba. A kancellárnak nagyobb utat kellett megtennie a kompromisszum érdekében, mint az elnöknek. Macron azóta igyekszik válságállóvá tenni az integrációt, amióta csak hatalomra került. A ragály a jelek szerint alátámasztja elképzelését. Ugyanakkor a ragály során a szomszéd államok félelme még inkább erősödött a németek óriási gazdasági ereje miatt. Úgy hogy legfőbb ideje volt kinyilvánítani a szolidaritást. Szerencsére Merkel ezt felismerte, amikor kijelentette: „A nemzetállamnak nincs jövője, és Európa sorsának jól kell alakulnia ahhoz, hogy hosszú távon kedvezően menjenek a dolgok a németeknél”. Jól jön a kormányfőnek, hogy az új irányt illetően odahaza most semmilyen akadályba nem ütközik. Ám a német-francia párosnak az új lendületet ki is kell használnia, és el kell oszlatnia Ausztria, Hollandia és a többi takarékos állam aggályait. Utóbbiak ugyanis európai adósság nélkül szeretnének túljutni a nehéz időszakon. Megoldásként az kínálkozik, hogy az 500 milliárdot a jövőt szolgáló programokba kell befektetni. Hiszen ha az EU további kölcsönökkel terheli meg a jövő nemzedékeit, akkor a befektetésekkel az ő érdekeiket kell megcéloznia. Pl. a klímavédelemmel.