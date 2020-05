A helyszínen meghalt az árokba csapódó autó 41 éves sofőrje Jászalsószentgyörgynél

A gyanúsított szombaton egy virágboltban, két nappal korábban pedig egy postán követelt pénzt. Az 51 éves férfit őrizetbe vették.

Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a Csongrád megyei rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza parti városban – írja a police.hu. A rendőrség közleménye szerint a férfi szombaton, pár perccel 14 óra után egy fegyverrel ment be az egyik szegedi virágboltba. Pénzt követelt és miután azt megkapta, elmenekült a helyszínről. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a Szegedi Rendőrkapitánysággal közösen a bejelentéstől számított egy órán belül azonosította, majd a közelben elfogta az 51 éves helybeli férfit. Az adatgyűjtés során megállapították, hogy két nappal korábban a férfi próbálta meg kirabolni a Csongrádi sugárúton lévő postát is. A rendőrök a férfi lakásán tartott kutatás során lefoglalták az elkövetéskor használt lőfegyvert, valamint a ruházatot. Fegyveresen elkövetett rablás és lőfegyverrel visszaélés miattak indított eljárást a férfi ellen, akit őrizetbe vettek.