Kásler hétvégén megint levelet írt

3500 pályázat érkezett arra az 1000 táblagépre, amit az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete ajánlott fel az egészségügyi szakdolgozók gyermekeiknek – tudta meg a Népszava a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) országos szervezetétől. A gépekhez 80 perc lebeszélhetőséget és 10 GB adatforgalmat tartalmazó SIM kártyát is biztosítanak. Azt, hogy a több tízezer szakdolgozó közül ki kapjon a gyermeke otthoni tanulását segítő eszközt a (MESZK) pályázatot írt ki. A felhívásra mintegy 3500-an jelentkeztek. Az elbírálásnál szociális rászorultságot is figyelembe vettek, így nagyobb esélyük volt táblagéphez jutni a több gyerekes, alacsony jövedelemből élőknek. Pénteken már is értesítették a sikeres pályázókat, az eszközöket a területi szervezetek juttatják az érintetteknek.