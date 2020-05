Operatív törzs: A járvány nem múlt el, csak csökkenőben van

Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Cetrumkórház főigazgatója elmondta, hogy voltak munkatársai, akik a járvány miatt beköltöztek az intézménybe.

A vidéki óvodák és bölcsődék hétfőtől, a budapestiek pedig június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez, de nem kötelező ezeket igénybe venni - emlékeztetett Maruzsa Zoltán az operatív törzs vasárnap délelőtti tájékoztatóján. A köznevelésért felelős államtitkár megerősítette, hogy az iskolákban tanév végéig fennmarad a digitális tanítási rend. Június 2-től viszont felügyeletet kell biztosítani minden iskolában, nem csak a kijelölt intézményekben. Június 2. és 15. között elsősorban tanulást segítő, felzárkóztató tevékenységeket lehet szervezni, utána már a következő tanévre is lehet készülni. A pedagógusok minősítését is az őszi félévre halasztották. Több, határozatlan jogviszonnyal rendelkező gyakornok is jelezte, illetve gyermeket váró pedagógusoknak nem jó az időpont, őket külön eljárásban bírálják el. Nekik június végégig kell jelezniük igényüket az eljáráshoz. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője megerősítette, hogy újabb 28 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3741 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg, így már 486-an vesztették életüket a fertőzés következtében. Gyógyultan 1690-en távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 főre csökkent. Közülük 442-en igényelnek kórházi kezelést, és 28-an vannak lélegeztetőgépen. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy május 22-től megváltoztak a belépés szabályai Szerbiába, mindenki beléphet az országba, akinek erre engedélye van. A tranzit szabályai továbbra is ugyanazok. Magyarországon csak a humanitárius tranzitútvonalakon közlekedhetnek a külföldi állampolgárok, és csak a megjelölt pihenőhelyeken állhatnak meg, illetve a lehető leghamarabb el kell hagyniuk az ország területét.

Vasárnapig már 1392-en vállalták önkéntesen az applikáció letöltését, amellyel a házi karantén betartását ellenőrzik elektronikusan. Hatósági karantént 1038-at rendeltek el az elmúlt 24 órában, így jelenleg 11 934 ember van hatósági házi karanténban az országban. Az elmúlt napon 30 esetben intézkedtek a rendőrök a karantén megszegése kapcsán, ezzel március 12. óta összesen 2091 ilyen intézkedés történt. A védelmi távolság, az idősávok és a védőeszközöz viselését is ellenőrizték, emiatt az elmúlt 24 órában 24 esetben intézkedtek a rendőrök: 15 figyelmeztetést, 8 helyszíni bírságot alkalmaztak, és 1 feljelentést tettek. Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Cetrumkórház főigazgatója elmondta, hogy kevesen tudják, hogy az intézmény a hepatitisz, az AIDS és a trópusi betegségek ellátási központja is. Magyarországon ott van az egyik legnagyobb csontvelő-transzplantációs központ, illetve ahol többek között a véralvadási betegségben szenvedőket is ellátják. Hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködnek a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. A kórház volt az első, amelyet kijelöltek a koronavírusos betegek ellátására. Megfogalmazása szerint hatalmas nyomás alatt dolgoztak az orvosaik és ápolóik, voltak, akik beköltöztek a kórházba. Arra is volt példa, hogy 48 órán keresztül 5 ügyeleti sort kellett üzemeltetniük, mivel az ambulancián körülbelül 300 beteg jelentkezett egyszerre. Elmondása szerint munkatársai közül nagyon kevesen lettek pozitívak koronavírusra, és alig vannak köztük olyanok, akik a kórházban kapták el a fertőzést.

Az intenzív osztályon most is 18 beteget ápolnak.

Eddig összesen 325 igazoltan pozitív koronavírusos fekvőbeteget láttak el, az intenzív osztályon pedig 52 beteg feküdt. Úgy véli, Magyarország, illetve a Dél-Pesti Cetrumkórház szakmai szempontból sem teljesített rosszul a járványban, mivel az egymillió lakosra vetített halálozási szám sokkal kisebb, mint a fejlettebb országokban. Sokan gyógyszeres és kórházi kezelés nélkül megúszták a betegséget. A világon az elsők között kezdte el Magyarország a vérterápiás kezelést, és a citokin-vihar ellenes terápiát is alkalmazzák itthon.

A kezelésekkel a céljuk az volt, hogy a súlyos betegek ne lépjenek tovább az intenzív osztályra, ahol nagyon magas a halálozási arány, illetve hogy az intenzív osztályról „visszafordítsák” a betegeket, és az ott fekvők ne haljanak meg. Az innovatív terápiában kezelt betegek - eddig körülbelül 20 van, jelenleg 12 beteg kezelése folyamatban van - közül csak egy ember halt meg, de őt is nagyon előrehaladott és elhanyagolt állapotban szállították az intézménybe. Köszönetet mondott saját munkatársainak, akik nem „dezertáltak”, kitartottak, és a lehető leglelkiismeretesebben végezték munkájukat, illetve támogatóik hozzájárulását is megköszönte.

- Önök akkor segítenek a leginkább az egészségügyieknek, és önmaguknak is, ha nem betegszenek meg. A járvány nem múlt el, csak csökkenőben van. Arra is van esély, hogy megússzuk egyénileg, és arra is van esély, hogy megkapjuk a betegséget - hangsúlyozta, és kérte, hogy a szabályokat mindenki tartsa be.

Újságírói kérdések: Jelenleg négy beteg kap vérplazma kezelést. Egy beteg már túl van a kezelésen, de már nem az intenzív osztályon ápolják, hamarosan hazaengedik. Kiss Róbert közölte, hogy már valamennyi határátkelőhelyen beléphetnek az országba az agrárágazatban dolgozók.

Arra a kérdésre, hogy sok egészségügyi dolgozó küzd a járvány miatt pszichés problémákkal, a főigazgató azt mondta, hogy nem tapasztalt ilyet munkatársai között, sokkal inkább kedvességet, szolidaritást látott esetükben. Elérhető lesz-e a vérterápiás kezelés vidéken is? A főigazgató erre azt válaszolta, hogy a plazmaterápia kísérletes terápia, amelyet klinikai vizsgálat keretében alkalmaznak. Azoknak, akik be akarnak lépni a klinikai vizsgálatba, konzorciumos szerződést kell aláírniuk. Ilyen intézmények már vannak, és ha az adott intézmény csatlakozni akar, akkor a rendelkezésére állnak, és biztosítják nekik a plazmakészítményeket. Ezúttal az Origo, a Békés Megyei Hírlap, a Petőfi Népe és az Új Néplap kérdését olvasták fel.