Két katonai középiskolát épít a kormány

Jelenleg egy ilyen intézmény van az országban.

Komoly előkészületek indultak el két katonai középiskola megépítésére Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron. A debreceni katonai középiskolával együtt így három ilyen intézménye lehet az országnak - írja a Magyar Nemzet . A lap információi szerint elkészültek a statikai vizsgálatok és a megvalósíthatósági tervek a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásához. A Honvédelmi Minisztérium megerősítette a lapnak, hogy hamarosan elindulhat a tervezési feladatok pályáztatása és lebonyolítása a kialakításról és új intézmény létrehozásáról szóló kormány-előterjesztést követően. A szaktárca közlése szerint a székesfehérvári honvéd kollégiumról is megkezdődtek már az egyeztetések a város által javasolt ingatlanokról, amelyeken megépíthetik majd az új középiskolát.

A kormányközeli lap hangsúlyozta, hogy ez azért is fontos, mert a rendszerváltás után szinte az összes katonai középiskolát bezárták, mivel megszűnt a sorkatonaság. Emlékeztettek arra, hogy az utánpótlás érdekében más programokat is elindított az utóbbi években a honvédelmi tárca. Ilyen például a honvédelmi ismeretek középiskolai oktatása, a honvédkadétképzés a szakgimnáziumokban. Arra viszont a Népszava hívta fel a figyelmet nemrég, hogy ezzel szemben a rendőrség utánpótlása veszélybe került, mivel két rendészeti szakgimnáziumot is a bezárás fenyeget. Szeptembertől ugyanis a mostani négy rendészeti szakgimnáziumból csak kettő marad meg, az egyik Körmenden, a másik Miskolcon. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) azt az ígéretet kapta, hogy ez a két iskola technikumként működik tovább, de hogy mi lesz az adyligeti és a szegedi rendészeti középiskolákkal, az június elején derülhet ki.