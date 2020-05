Oroszországban csaknem 8600 új fertőzöttet azonosítottak

Az izraeli miniszterelnököt több bűncselekménnyel vádolják.

Vasárnap kezdődik a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahu tárgyalása a jeruzsálemi bíróságon, így ő az első hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, aki ellen büntetőeljárás indult. A kormányfő mindezt csak boszorkányüldözésnek titulálja - írja a Reuters . Netanjahunak meg kell jelennie a bíróságon, mindössze egy héttel azután, hogy ötödszörre is letette kormányfőként esküjét.

A Likud pártot vezető kormányfő álláspontja szerint az eljárás boszorkányvadászat, amelyet a baloldal indított egy népszerű jobboldali vezető ellen. Miniszterelnökként nem kell lemondania, és állítása szerint a bírósági eljárás nem akadályozza majd kormányfői teendőiben. A bíróság szerdán utasította el Netanjahu azon kérését, hogy ne kelljen megjelennie a tárgyaláson. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy az esemény puszta formalitás, és ha testőreivel együtt megjelenik, az a közpénzek fecsérlését jelenti, illetve a kötelező távolságot is nehéz lesz tartani. Kritikusai szerint a kormányfő azt próbálta elkerülni, hogy a vádlottak padján lássák. Benjamin Netanjahu május elején kapott zöld utat arra, hogy ötödszörre is kormányt alakítson . Áprilisban még körülbelül kétezer ember tüntetett Tel-Avivban azért, hogy a három ügyben is megvádolt politikus ne alakíthasson kabinetet addig, amíg nem tisztázta magát a vádak alól. (A 444 nyomán.)