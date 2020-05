Szárnyalás után zuhannak a húsárak

A koronavírus-járvány okozta keresletcsökkenés mellett fagykár, aszály, afrikai sertés pestis és madárinfluenza is sújtja a hazai gazdákat. A támogatás itt is késik.

Ki emlékszik már arra botrányra, amit az egyik piaci baromfiárus okozott a 2800 forintos csirkemellfilével? Ma jó, ha 1500-ért el tudja adni. De véget ért sertéshús árának megállíthatatlannak tűnő emelkedése is, és a csúcson túljutva, megindult lefelé. A zöldség és a gyümölcs még tartja magát, s ezek húzzák fölfelé az élelmiszerárakat. Amiben nincs különbség az ágazatok között, az az, hogy bajban vannak. A kormány a koronavírus megjelenésekor jó ideig úgy vélte, az agráriumot nem, vagy sokkal kevésbé érintik a járvány hátrányos hatásai, mint az ipart, a szolgáltatást. Nem így történt. Végül csak május elején született döntés arról, hogy a mezőgazdaság szereplőinek is kidolgoznak egy 25 milliárd forintos segély csomagot. A Központi statisztikai Hivatal legfrissebb, 2018-as adatai szerint a mezőgazdaságnak 2720 milliárd forint volt a teljesítménye és 4,8 százalékkal járult hozzá GDP-hez. A nagyságrend érdemben tavaly sem változott, tehát jóindulattal is az ágazat teljesítményének alig 1 százalékát szánja a kormány a mentőprogramra. A program kicsit elkésett és a teljes agrárágazat számára valószínűleg nem lesz elegendő – nyilatkozta a Népszavának Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) főtitkár-helyettese. Leginkább a fagykárt szenvedett gyümölcstermesztőknek és sertéstartóknak van szüksége érdemi és gyors beavatkozásra. Más ágazatok esetében is a szociális hozzájárulási adókedvezmény, munkáltatók által fizetett közterhek elengedése, foglakoztatási támogatás nyújtása jelenthetne segítséget. Egyelőre ezek a támogatások többnyire csak az iparban és a szolgáltatásban igényelhetők, igaz, az érintett ágazatok szerint meglehetősen csekély eredménnyel. A MOSZ még március végén javasolta, hogy átmeneti jelleggel el kell törölni az idény és alkalmi munkához kapcsolódó közteher fizetési kötelezettségeket. Ez azonban már eső után köpönyeg lenne például az eper-, vagy a spárgatermesztőknek. Még nem késő mentesíteni a bajba jutott kistermelőket az adófizetési kötelezettség alól, fel kell gyorsítani a kifizetéseket, fel kell tölteni a kárenyhítési alapot, a Vidékfejlesztési Program visszamaradt, több mint 70 milliárdos forrásait diszkriminációmentesen, azonnal meg kell hirdetni. Idén a mezőgazdaságra csőstül szakadt a baj, a koronavírus, az afrikai sertéspestis, a madárinfluenza, a fagykár és a fenyegető aszály. Becslések szerint csak a fagykár több mint 15 ezer hektár gyümölcsösben, elsősorban a kajszi és őszibarackban, helyenként 70-100 százalékos virágkárt okozott. A termesztők egy része termés és jövedelem nélkül marad. Az ültetvény fenntartása azonban jelentős összegeket emészt föl - jelezte a MOSZ. A sertéságazatot az afrikai sertéspestis, illetve az idegenforgalom, a vendéglátás és a közétkeztetés tetszhalála sodorta nehéz helyzetbe. A sertéshús folyamatos emelkedése megtorpant, majd március eleje óta 25-30 százalékkal csökkent. Ebben szerepet játszott egyebek mellett az is, hogy hasonló okok miatt az uniós versenytársaknál is jelentős készletek halmozódtak föl, s mindenki igyekszik megszabadulni a fölöslegtől. Így a magyar piacokra is olcsó sertéshús érkezik – figyelmeztetett Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) titkára. A hazai termelőket segíthetné, ha a rendeletnek megfelelően a 200 négyzetméternél nagyobb élelmiszerboltokban kitennék a húsokra a származási országot jelölő zászlócskákat és akkor a vevő dönthetné el, hogy a magyar, vagy a külföldi, gyakran ezer kilométerről érkező terméket vásárolja-e meg. A VHT titkára szerint a jelölést és annak valóságtartalmát a hatóságnak kellene ellenőrizni. Sok más országhoz hasonlóan nálunk is támogatni kellene a hűtőtárolást, hiszen a készletek növekednek. Ez egyébként lenyomta a felvásárlási árakat is, és míg az élősertés felvásárlási ára kilónként még néhány hete is 550-600 forint volt, mára ez 400 forintra, sőt, az alá zuhant. A szakemberek szerint sok termelő már önköltség alatt kínálja a jószágot. A tárolási költségeket pedig akkor is fizetnie kell a gazdának, ha értékesítési gondjai vannak. Az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint az új intézkedések tartalmáról, a szükséges tudnivalókról a Magyar Államkincstár is folyamatosan tájékoztatni fogja az ágazat szereplőit. Egyelőre az érintettek erre várnak. Az idő pedig sürget.



Támogatás-felosztás A Népszava május 20-án küldött kérdéseire ugyan lapzártáig nem érkezett válasz az Agrárminisztériumból, ám május 22-én közleményt jelentetett meg honlapján a szaktárca, benne a részben válaszolva kérdéseinkre, amelyekben a válság miatt az ágazat várható támogatásáról kértünk információt. A közlemény szerint a kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére a Gazdaságvédelmi Alap terhére 25 milliárd forintnyi támogatási programot dolgoz ki. A mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat segítik. A támogatási program első – június végétől két héten keresztül tartó - kérelembenyújtási szakaszában nyílik meg az élelmiszeripar számára egy 8 milliárd forintos, a baromfitartóknak 3 milliárd forintos, a sertéstartóknak 2,75 milliárd forintos, a dísznövényágazatnak 1,4 milliárd forintos, a halgazdálkodók számára pedig egy 500 millió forintos keret.Augusztus első felében nyílnak meg a nehéz helyzetbe került borászatoknak mentőövet jelentő 1,8 milliárd forintos keretű támogatási konstrukciók. Mindezekről a rendeletek a következő hetekben jelennek meg.

Kevés a friss pénz a támogatásban A koronavírus járvány a mezőgazdaságban elsősorban a szállodáknak, vendéglőknek szállító és a közétkeztetésben érdekelt cégeket ütötte meg – válaszolta a Népszava kérdésre Raskó György agrárközgazdász, lajoskomáromi agrárvállalkozó. Mely szegmensek váltak a járvány gazdasági áldozatává? Sajnálatos, hogy éppen egy igényes, nem tömegterméket előállító termelői kör a legnagyobb vesztese a járványnak. A magas minőséget előállító, és a hoteleknek, éttermeknek közvetlenül beszállító zöldség-, gyümölcstermesztők, pincészetek, és főleg a víziszárnyas tenyésztők körében kézzel fogható és mérhető a kár. Volt-e egérút a számukra? A bevétel elmaradása, illetve ha romlandó terméket állítottak elő, rákényszerültek arra, hogy jóval a korábbi árszint alatt értékesítsék a termékeiket. Ezeknél a cégeknél szerintem összességében több milliárdos veszteséggel kell számolni. Miért csökkent a sertés felvásárlási ára, amikor még néhány hete az afrikai sertéspestis okozta hiány magasba lökte az árakat? Ugyanazért, amiért több más ágazat esetében is történt. Az idegenforgalom gyakorlatilag megszűnt, a vendéglátás is, így a kereslet alaposan lecsökkent, a készletek nőttek. A hazai árakat amúgy a árutőzsde mozgatja, s az nagyot esett. Az első negyedévben még a 600 forintot is meghaladta az élő sertés kilója, most 400 körül mozog. Sok termelőnél már az önköltséget sem fedezi ez az összeg. Számít csődhullámra? Nem. A korábbi ár kiugró volt. Aki jól sáfárkodott a többlet bevétellel, az megúszhatja a járvány időszakát nagy bukta nélkül és kihúzhatja addig, amíg a turizmus is újraindul, hiszen a vendéglátás már ébredezik. A nagyobb kereslet feljebb húzz majd az árakat. Az pedig a kezünkre játszik, hogy a takarmányárak is lejtmenetbe kapcsoltak. A kukorica felvásárlási ára is esett, mert a bioetanolkereslet drámaian csökkent. Az exportőröknek viszont sokat segített a gyenge forint. A bajba jutott termelőkön segíthet a kormányzat 25 milliárd forintos mentőcsomagja? Csepp a tengerben. Ráadásul a nagy része nem új forrás, hanem a termelőknek járó kifizetéseket hozzák előrébb. De plakátokon jól eladható szöveg. Más ágazatokban sem sokat lendített. Bezárt majd’ 1500 kisbolt, több tízezer vállalkozó pedig tönkre ment.

A hétvégén a piacokon és a boltok húspultjainál a csirkemell kilója 1100–1500 forint körül mozgott. A többi ár is lefelé szállt Fotó: Béres Márton / Népszava