Két és fél hónapos szünet után újra megnyíltak az általános iskolák alsó tagozatai Csehországban

Az elnök üdvözölte, hogy a hétvégén megérkezett Venezuela vizeire az egyik iráni tartályhajó. „Ha az amerikaiak problémákat okoznak tankereinknek a Karib-tengeren vagy bárhol másutt a világon, mi is problémákat fogunk okozni nekik” – üzente Haszan Róháni.

Nicolás Maduro venezuelai elnök vasárnap védelmébe vette országának azt a jogát, hogy szabadon kereskedhessen „a világ tengerein és égboltjain”, s üdvözölte, hogy a hétvégén megérkezett Venezuela vizeire az egyik iráni tartályhajó. Irán öt, összesen 1,53 millió hordó benzint és alkilátot szállító iráni tartályhajót indított Venezuelába, és az első közülük már elérte a súlyos gazdasági és politikai válságban tengődő latin-amerikai ország kizárólagos gazdasági övezetét. Maduro egy televíziós nyilatkozatban köszönetet mondott Haszan Róháni iráni elnöknek és Irán egészének „a szolidaritásért, a bátor döntésért”. Hangsúlyozta: a szállítmányt illetően együttműködési megállapodás van érvényben Venezuela és Irán, két olyan „békeszerető ország” között, amely a saját fejlődési útját járja. „Lázadó népek, forradalmi népek vagyunk (...), soha nem fogunk térdre esni az észak-amerikai birodalom előtt” – szögezte le Maduro.



Haszan Róháni iráni elnök Fotó: ATTA KENARE / AFP

Róháni szombaton óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy megtámadja a Karib-tengeren át Venezuelába közlekedő iráni tartályhajókat. „Ha az amerikaiak problémákat okoznak tankereinknek a Karib-tengeren vagy bárhol másutt a világon, mi is problémákat fogunk okozni nekik” – figyelmeztetett. Róháni hangsúlyozta, hogy országa nem akar újabb konfliktusba keveredni az Egyesült Államokkal, de fenntartja magának a jogot, hogy megvédje a saját érdekeit. Iránnak és Venezuelának régóta szorosak a kapcsolatai, és összeköti őket az is, hogy hasonlóan ellenségesen viszonyulnak Washingtonhoz. Az Egyesült Államok mindkét országgal szemben kemény gazdasági szankciókat vezetett be, és utasíthatja a térségben állomásozó hadihajóit, hogy tartóztassák fel az iráni tartályhajókat.