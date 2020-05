Júliusban lőhetik fel a kínai Marsszondát

A gyógyszert eredetileg influenzás betegek gyógyítására fejlesztették ki.

Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból - közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem (PTE) vasárnap az MTI-vel. Az egyetem Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombati bejelentése kapcsán adott tájékoztatást. A tárca vezetője úgy fogalmazott, Magyarország abban a megtiszteltetésben részesült, hogy - részint koronavírusos betegek kezelésére, részint további klinikai tesztek folytatására - az elsők között kapott a gyógyszerből . A száz beteg ellátásához szükséges 12 200 gyógyszer szombaton érkezett meg a PTE Klinikai Központ Központi Gyógyszertárába a japán kormány adományaként. A PTE közleményében azt írták, a szigetországban kapható Avigan tabletta influenzás betegek gyógyítására kifejlesztett gyógyszer. Hatásának vizsgálatát az alkalmazás előtt a HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network) Konzorcium koordinálja a Pécsi Tudományegyetem vezetésével. A konzorcium elnökét, a PTE professzorát, Kovács L. Gábort idézve kiemelték, hogy a gyógyszer koronavírussal fertőzöttek kezelését is segítheti, hiszen az eddigi tapasztalatok szerint a betegség korai fázisában adagolva alkalmasnak látszik arra, hogy a garat- és orrváladékból a vírust eltüntesse. A közleményben aláhúzták, miután az Avigan sem Magyarországon, sem Európa más országaiban nem törzskönyvezett gyógyszer, ezért csak különleges eljárás során lehet embernek beadni, ezért is határozott úgy a magyar kormány, hogy klinikai vizsgálatnak vetik alá a készítményt. A HECRIN Konzorcium - melynek 2014 óta a Pécsi Tudományegyetem Szentághothai János Kutatóközpontja a vezetője, elnöke pedig Kovács L. Gábor - az ország négy orvosképző egyeteme, valamint a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet bevonásával kezdi meg a gyógyszer vizsgálatát.

A professzort idézve kiemelték, a gyógyszerekkel a megbetegedett embereket szeretnék gyógyítani, a vakcina a megelőzést szolgálja.

Kovács L. Gábor szerint kísérletekkel, vizsgálatokkal, engedélyeztetésekkel töltött éveket lehet megspórolni, ha egy új szer kifejlesztése helyett egy már létező gyógyszerről bebizonyosodik: valóban sikeresen alkalmazható az új típusú koronavírussal vírussal fertőzöttek gyógyításában, és a favipiravir kapcsán az amerikai, kínai és japán tapasztalatok rendkívül biztatóak. A hatóanyag jelentősen lecsökkentheti a koronavírus-fertőzés időtartamát, és csillapítja a súlyosabb tüneteket – hátránya azonban, hogy nagy dózisban kell használni, és terhesek nem használhatják, mivel - ahogy cikkében a The New York Times rámutatott - születési rendellenességet is okozhat az újszülötteknél.