Kásler: Az orvosok döntöttek, saját felelősségük rajta

Az Emmi minisztere közölte: egész életében köti a hippokratészi eskü, melynek egyik mondata, hogy a beteg érdeke a legfőbb törvény. Ennek a szellemében mentek ki a miniszteri utasítások, melynek alapgondolata az volt, hogy minden beteget el kell látni, akinek az állapota ezt megköveteli.

„Pintér miniszter úrral nagyon régi, és mindkettőnk számára rendkívül gyümölcsöző munkakapcsolat van” – mondta Kásler Miklós az Emmi Facebook-oldalán közzétett, „Miniszteri percek 2. rész” című videóban. Hozzátette: arra kérte Pintért, hogy „szervezési tapasztalatait bocsássa a rendelkezésünkre abban a tevékenységben, melynek célja, hogy áttekintsük a magyar egészségügy struktúráját, esetleges átalakításának a lehetőségeit.”

Arról is beszélt: egész életében köti a hippokratészi eskü, melynek egyik mondata, hogy a beteg érdeke a legfőbb törvény. Ennek a szellemében mentek ki a miniszteri utasítások, melynek alapgondolata az volt, hogy minden beteget el kell látni, akinek az állapota ezt megköveteli. „Nyilvánvaló, hogy százmillió orvos-beteg találkozót nem én bonyolítok le, hanem az orvosok. Ők döntöttek tehát, saját felelősségük rajta, aki nem követte az utasításokat, nem volt összhangban saját hippokratészi esküjével” – fogalmazott, hozzátéve: ugyanúgy, ahogy a járvány előtt, ha bárki úgy érzi, hogy nem kapta meg a megfelelő ellátást, forduljon a kórház főigazgatójához, a betegjogi képviselőhöz, vagy akár jelentkezzen az Emmi-nél. Kásler azt is közölte: a járvány minden pillanatában az egészségügyi dolgozók, a szociális dolgozók, vagy az érettségi alkalmából a diákok és a tanárok is mindig megkapták azokat a védőfelszereléseket, amelyek használata indokolt volt.