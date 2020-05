Orbán egy lottós viccel és egy korábbi pénz újbóli beígérésével le is tudta a szükséget szenvedőket

Az EU és a magyar kormány támogatásával a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) 16 ingyenes online programot szervez a sokszínű munkahelyek népszerűsítésére.

A munkahelyi előítéletek feloldása, a munkaterhek egyenlőbb elosztása, a nők vezető munkakörökben való foglalkoztatása, a megváltozott munkaképességűek, a fiatalok és a romák munkahelyi esélyeinek javítása – ezek a kérdéskörök szerepelnek kiemelten az ide Sokszínűség Hete programjai között. A Magyarországon május 25-29 között most negyedszer megrendezendő digitális beszélgetések, tapasztalatcserék megszervezése európai szinten is kiemelkedő, hiszen a járványhelyzetben az EU Sokszínűségi Kartáját aláíró 24 uniós államból idén csak 4 vállalta, hogy megtartja az ilyenkor szokásos rendezvénysorozatot. A Kartához hazánk 2016-ban csatlakozott, a magyar képviseletet ellátó Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) és az mtd Tanácsadói Közösség már több mint félszáz vállalattal működik együtt, ahol fontosnak tartják az egyenlő bánásmódot, a nyitottságot és az elfogadást. Az idei rendezvényekhez kapcsolódva egyéves mentorprogram indul, ennek keretében nemzetközi tudásra és tapasztalatokra tesznek szert a kiválasztott nők. Az első esemény ma 14 órakor indul a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk támogatásával foglalkozó Kapcsok Alapítvány és a Praktiker Magyarország együttműködésében. A vállalat pályázatot hirdetett dolgozói körében egy napló, illetve egy mese írására, amiben sni-s gyermekükkel közös élményeiket dolgozták fel. A gyógypedagógia különböző területein használatos eszköz segít abban, hogy a cégnél dolgozók később munkatársként is könnyebben befogadják ezeket a fiatalokat. Előny vagy hátrány a sokszínűség pandémia és olajválság idején, vajon a nők jelenléte a vezetői testületekben segít-e a válság hatékony kezelésében? Ezekre a kérdésekre a legnagyobb energetikai cégek vezetői válaszolnak ma délután 17 órától. A Sokszínűségi Hét legtöbb eseményére a rendezvény oldalán található regisztrációs gombra kattintva kell jelentkezni https://sokszinusegikarta.hu/alap2/hblf-sokszinuseg-hete-2020/ – a részvételhez szükséges technikai adatokat a szervezők biztosítják.