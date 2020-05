Kézis fúzió: tinikkel az NB I-ben

Mindenkit faképnél hagyott, pedig elég illusztris mezőny gyűlt össze.

Erődemonstrációt tartott George Russell, a Williams pilótája a virtuális Monacói Nagydíjon, amelyet közel 40 másodperces előnnyel nyert meg. A 22 éves brit kezdetben ódzkodott a virtuális versenyzéstől, aztán elsősorban azért szállt be, mert úgy érezte, kötelessége szórakoztatnia a szurkolókat, amíg nincsenek valódi futamok.

A virtuális eredmények önmagukban nem sokat nyomhatnak a latba, ugyanakkor valamelyest javíthatják a Mercedes jövő évi egyik ülésére is esélyesként számon tartott Russell kilátásait. A címvédő csapatnak 2021-re még nincs pilótája, a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton maradása borítékolható, ugyanakkor Valtteri Bottas menedzsere már a Renault-nál puhatolózik. A csapatfőnök Toto Wolff állítólag Russellt szeretné előléptetni a finn helyére, viszont a Mercedes mögött álló Daimler komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy leszerződtessék az autógyárhoz hasonlóan német Sebastian Vettelt a 2021-es szezonra.



Russell mindenesetre egyre jobb tempót mutat, két hete megszerezte első virtuális futamgyőzelmét, ezúttal pedig mindenkit faképnél hagyott, pedig elég illusztris mezőny gyűlt össze. A jelenlegi Forma-1-es pilóták közül a hat megszokott név (Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi) ezúttal is ott volt a mezőnyben, hozzájuk csatlakozott Valtteri Bottas és Esteban Ocon. Az egykori F1-es versenyzők közül Esteban Gutiérrez és Vitantonio Liuzzi is elindult, továbbá több alsóbb kategóriában szereplő versenyző is képviseltette magát, akik közül többeknek ismerősen csengett a családneve: Arthur Leclerc (Charles öccse), Nicolas Prost (Alain fia), David Schumacher (Ralf fia) és Pietro Fittipaldi (Emerson unokája) egyaránt ott volt a rajtrácson.

Az esős időmérőn meglepetésre Fittipaldi szerezte meg a pole pozíciót, a második helyről startoló Russell azonban lerajtolta, s hibátlan vezetéssel folyamatosan növelte előnyét a riválisokkal szemben. Mögötte viszont zajlottak az események, hiszen több ütközés, megpördülés is tarkította a versenyt, végül – a futamon több vitatható előzést is bemutató – Gutiérrez végzett másodikként, a harmadik pedig Charles Leclerc lett.

A következő eseményt két hét múlva, az elhalasztott Azeri Nagydíj eredeti időpontjában rendezik meg.